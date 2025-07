¿Qué defiende el partido político de Elon Musk? Los pilares ideológicos del America Party

Elon Musk ha anunciado la creación de su propio partido político en Estados Unidos, el America Party, con la intención de desafiar el dominio de demócratas y republicanos. Aunque no puede aspirar a la presidencia por no ser estadounidense de nacimiento, Musk planea usar su influencia y recursos para impulsar candidatos afines en las elecciones de medio mandato de 2026. El America Party se centra en la libertad de expresión total, el desarrollo tecnológico, la reducción de la deuda, la desregulación del sector energético, el pronatalismo y un centrismo pragmático. Aunque aún no está oficialmente registrado, el partido ya genera expectación y debate sobre su potencial impacto en el Congreso.