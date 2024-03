El presidente ruso, Vladímir Putin, ha apuntado a Ucrania en el atentado terrorista de este viernes contra una sala de conciertos en las afueras de Moscú, donde murieron al más de un centenar de personas. Putin no especuló sobre los autores intelectuales del atentado, aunque sí ha mencionado que los cuatro terroristas detenidos intentaron huir a través de la frontera ucraniana.

"Los cuatro autores directos del ataque terrorista, todos los que dispararon y mataron a personas, fueron hallados y detenidos. Intentaron esconderse y se desplazaron hacia Ucrania", ha subrayado, acusando a Ucrania de "una ventana" para que escapen.

En su comparecencia tras el atentado, Putin ha tildado de "bárbaro" el atentado terrorista del viernes contra una sala de conciertos en las afueras de Moscú, donde murieron al menos 143 personas, y ha clamado venganza contra los que encargaron dicho ataque, que fue reivindicado por el Estado Islámico.

"Todos los autores, organizadores y los que encargaron este crimen recibirán un merecido e inevitable castigo, sean quiénes sean e independientemente de que los hayan enviado", ha dicho Putin durante una alocución televisiva.

"Les espera un funesto destino"

Putin no ha especulado sobre los autores intelectuales del atentado, aunque sí mencionó que los cuatro terroristas detenidos intentaron huir a través de la frontera ucraniana. "A los terroristas, asesinos y bestias, que no tienen ni pueden tener nacionalidad, les espera un funesto destino: venganza y olvido. No tienen futuro", ha comentado.

Ha recordado que los rusos conocen de primera mano lo que es la amenaza terrorista, en clara alusión a los atentados perpetrados hace años por la guerrilla islamista del Cáucaso. "Esperamos la cooperación con todos los países que comparten sinceramente nuestro dolor y están dispuestos en la práctica a aunar esfuerzos en la lucha contra el enemigo común, el terrorismo internacional en todas sus manifestaciones", ha dicho.

El líder ruso ha destacado que las autoridades han decidido reforzar las medidas antiterroristas en la capital del país y la adyacente región de Moscú, donde tuvo lugar el siniestro. Además, anunció que el domingo será día de luto nacional por el mayor atentado terrorista sufrido por este país desde la matanza de Beslán, de 2004, que causó más de 300 muertos.