Un psiquiatra forense analiza el perfil de Donald Trump: "Tiene rasgos narcisistas y psicopáticos de personalidad"

Antes de explicar cómo sería el perfil de Donald Trump, José Carlos Fuertes, psiquiatra forense, aclara en 'Más Vale Tarde' que no sabe realmente cómo es este señor: si es así o es un montaje, que realmente, según su opinión, tiene "mucha pinta" de serlo.

Ahora bien, según el psiquiatra, "él tiene rasgos narcisistas y psicopáticos de personalidad, por lo que actúa, por lo que dice y por cómo se manifiesta". Además, confiesa que le sorprende mucho que "un personaje de estas características sea realmente tan poderoso y llegue a tener la capacidad de daño que tiene, y que esto no se haya contrapesado con otras medidas. Si es lo que aparenta, estamos ante un sujeto realmente complejo y peligroso".

Por otro lado, Cristina Pardo le muestra algunas cosas que le sorprenden de la personalidad del presidente de los EEUU como "colocar su foto allá donde cabe". Por ejemplo, en un grafismo sobre la inflación que se ha hecho público en EEUU o en los visados que daba a cambio de 5 millones de euros, sin embargo, lo que más le sorprende a la copresentadora de Más Vale Tarde es el comportamiento tan errático que tiene: "Si fuera Joe Biden el que lo estuviera protagonizando, todos estaríamos diciendo que es fruto de su edad o de demencia y en cambio, de este señor lo tenemos que asumir como algo natural".

Según expresa el psiquiatra, esto ocurre porque "le hemos puesto ya la etiqueta de narcisista y él ha hinchado esa etiqueta, le ha hecho mucho más recia y además se jacta de ello. Él desprecia a algunas personas, es racista y tiene algunas conductas con las mujeres que son deplorables".

Incluso, añade el doctor, "en una cena de gala, con un esmoquin, se permitió la falta de educación elemental de hablar con lo mínimo que a una persona se le puede exigir en esas condiciones, por lo que a mí también me sugiere que estamos ante un deterioro cognitivo. Como médico psiquiatra, pensaría que esta persona tan desinhibida, tan absolutamente lanzada y sin control puede, como decimos coloquialmente, perdiendo la cabeza".

Ahora bien, tal como aclara el profesional, no hay que olvidar que estamos ante un equipo de asesores que le está preparando para muchas cosas... Es decir, "no me acabo de creer que estemos ante una demencia, no puede aceptar ese diagnóstico, ni siquiera como presunción, aunque hay ratos en que inducen a pensarlo", concluye Fuertes. En el video, podemos ver completa su explicación.