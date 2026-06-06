Las protestas contra el resort de Ivanka Trump en Albania se intensifican: "El país no está en venta".

El contexto Miles de personas vuelven a salir a las calles de Tirana para rechazar el proyecto turístico, valorado en unos 1.400 millones de euros, previsto en una isla protegida del mar Adriático.

La oposición al complejo turístico que Ivanka Trump y Jared Kushner planean en la isla albanesa de Sazan sigue creciendo. Miles de personas se han manifestado en Tirana durante cinco días consecutivos, rechazando el proyecto por considerarlo una amenaza al patrimonio natural del país. Bajo el lema "Albania no está en venta", los manifestantes exigen al Gobierno que retire su apoyo al complejo, alegando que no beneficiará a la población y restringirá el acceso ciudadano. El plan, valorado en 1.400 millones de euros, afecta un enclave ambiental cercano a Vjosa-Narta, un humedal con especies protegidas. El flamenco se ha convertido en símbolo de la protesta.

La oposición al complejo turístico que Ivanka Trump, hija del presidente estadounidense, Donald Trump, y su marido, Jared Kushner, proyectan levantar en la isla albanesa de Sazan no deja de crecer. Miles de personas han vuelto a manifestarse en Tirana por quinto día consecutivo para mostrar su rechazo por este proyecto, que consideran una amenaza para el patrimonio natural del país.

Bajo el lema "Albania no está en venta", los manifestantes han vuelto a recorrer las calles de la capital para exigir al Gobierno que retire su apoyo al complejo. Los participantes denuncian que este proyecto no aportará beneficios reales a la población albanesa y limitará aún más el acceso de los ciudadanos.

"Albania pertenece solo a los albaneses. Albania no está en venta", asegura una de las asistentes durante la protesta, mientras otros manifestantes reclaman la dimisión del primer ministro por autorizar un proyecto promovido por inversores vinculados a la familia Trump. "Todo lo que se construirá allí no es para nosotros", añade otra mujer.

El plan contempla la construcción de un exclusivo complejo turístico valorado en unos 1.400 millones de euros en la isla de Sazan, situada frente a la costa. Se trata de un enclave de gran valor ambiental, próximo al paisaje protegido de Vjosa-Narta, un humedal que alberga especies como flamencos, focas y tortugas marinas.

Precisamente el flamenco se ha convertido en uno de los símbolos de las movilizaciones, utilizado por los manifestantes como emblema de la defensa del entorno natural frente al proyecto urbanístico, que seguirá su curso hasta que el Gobierno frene sus planes.

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