La princesa Mette-Marit de Noruega, en lista de espera para un trasplante de pulmón

Los detalles La princesa heredera, de 52 años, ha sido incluida en la lista de espera para un trasplante de pulmón debido al avance de la fibrosis pulmonar crónica que padece desde 2018.

La princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, enfrenta un grave deterioro de salud debido a su fibrosis pulmonar crónica, diagnosticada en 2018. La Casa Real ha anunciado que está en lista de espera para un trasplante de pulmón, tras una evaluación médica en el Hospital del Reino de Oslo. La gravedad de su estado obliga a suspender su actividad institucional y ha impactado la agenda de la familia real. Su esposo, Haakon, reorganizará sus compromisos para acompañarla. Además, su hija Ingrid Alexandra ha regresado a Noruega para estar cerca. Este año ha sido complicado para Mette-Marit, también por su relación con Jeffrey Epstein y el juicio de su hijo Marius.

La salud de la princesa heredera de Noruega atraviesa su momento más delicado desde que en 2018 le fue diagnosticada una fibrosis pulmonar crónica. La Casa Real noruega ha anunciado este viernes que Mette-Marit de Noruega, de 52 años, ha sido incluida en la lista de espera para recibir un trasplante de pulmón ante el grave deterioro de su estado de salud.

La decisión se ha tomado después de una evaluación médica completa realizada en el Hospital del Reino de Oslo. Según explicó Are Holm, jefe del Departamento de Medicina Respiratoria del centro, la evolución de la enfermedad ha obligado a dar este paso y la princesa será sometida a la intervención "tan pronto como sea posible" cuando aparezca un órgano compatible.

La Casa Real ya había advertido el pasado diciembre de que la situación clínica de Mette-Marit se estaba agravando y de que los especialistas habían comenzado a prepararla para un eventual trasplante. Sin embargo, el anuncio confirma ahora la gravedad de un proceso que obligará a la heredera a suspender por completo su actividad institucional durante un periodo indeterminado.

La enfermedad tendrá también un impacto directo en la agenda de la familia real. Su marido, Haakon de Noruega, reorganizará sus compromisos oficiales para permanecer a su lado antes y después de la operación, reduciendo especialmente los viajes dentro y fuera del país. Como consecuencia, la celebración prevista para agosto por las bodas de plata de los príncipes herederos ha quedado aplazada y el heredero cancelará una gira programada por Noruega en septiembre.

La situación también ha alterado los planes de sus hijos. Ingrid Alexandra de Noruega, que cursaba estudios universitarios en Sídney, ha regresado al país y continuará su formación mediante un programa de intercambio en Oslo para estar más cerca de su madre. Por su parte, Sverre Magnus de Noruega mantendrá sus planes académicos en Europa, aunque regresará cuando las circunstancias familiares lo requieran.

El empeoramiento de la salud de la princesa se ha hecho cada vez más visible en los últimos meses. En abril apareció por primera vez en actos públicos utilizando una cánula nasal de oxígeno, una imagen que evidenció el avance de la enfermedad. Hace apenas unos días, Haakon reconocía públicamente que su esposa estaba "muy enferma" y admitía su preocupación, motivo por el que decidió acortar una visita oficial a Japón.

Este difícil momento llega además en un año especialmente complejo para Mette-Marit, marcado también por la repercusión mediática de las informaciones sobre su antigua relación de amistad con Jeffrey Epstein y por el proceso judicial que afecta a su hijo mayor, Marius Borg Høiby, nacido de una relación anterior a su matrimonio con Haakon. Según se ha informado, la sentencia de ese procedimiento judicial está prevista para mediados de junio.

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