El precio del huevo se dispara en EEUU por la gripe aviar: ya cuesta hasta más de seis dólares la docena

Pocas cosas hay más yankis que un 'diner'. Ahí a todo le echan huevos. Por huevos tienen que tener huevos, concretamente unos 3.600 a la semana. Como cuenta un propietario de estos restaurantes, en su caso utilizan "de 8 a 10 cajas a la semana de más de 360 huevos".

Y esa compra, además, cuesta un huevo, más de seis dólares la docena, es decir, 50 centavos por huevo. Esto supone el triple que en España. Y claro, los consumidores, están hasta los huevos. Muchos ciudadanos se quejan de que el precio de este producto sea un "robo".

Por caros que sean, no prescinden de ellos. Cada estadounidense, padre o no, come de media 280 huevos al año, casi uno al día.

En campaña, Donald Trump prometió bajar el precio en cuanto llegase a la Casa Blanca. Así que a su portavoz no han tardado en tocarle los huevos en rueda de prensa, y rápidamente ha encontrado un culpable al que casi llama huevón.

"Cuando Biden estaba en la Casa Blanca, o arriba, en la residencia durmiendo, no sé, el precio de los huevos subió un 65%", comenta la portavoz de la Casa Blanca.

En realidad la culpa no es de Biden sino de la gripe aviar. Desde 2022 ha obligado a sacrificar a más de 75 millones de gallinas ponedoras. Eso ha afectado a la oferta: no hay huevos y el precio se dispara. Pero ya sabemos, a Trump la verdad, le importa un huevo.