La Policía detiene a tres nuevos sospechosos por los atentados de Boston

Se trata de Dias KadyrBayev y Azamat Tazzayakov, ambos estudiantes kazajos que vivieron con el presunto terrorista Dzhojar Tsarnaev y sospechosos de haber ayudado a los presuntos terroristas a esconder explosivos y un ordenador. Ahora está previsto que acudan a los juzgados de Boston para declarar ante el juez federal.

Ambos habrían sido detenidos por problemas con su visado hace unos días en un complejo de apartamentos de New Bedford, un suburbio de Boston. La tercera persona detenida, cuya identidad no ha trascendido, es ciudadano estadounidense, pero se ha confirmado que no se trata de la novia de Tamerlan, que estuvo en el punto de mira tras hallarse ADN femenino en al menos una de las bombas y que ya fue interrogada en su momento.

Con estas tres detenciones, ya son cuatro las personas que tendrán que enfrentarse a la justicia estadounidense por los atentados de Boston del pasado 15 de abril, en los que murieron 3 personas y resultaron heridas unas 280.