La UE podría multa a X con más de 1.000 millones de dólares por quebrantar la Ley de Servicios Digitales europeos

La Unión Europea comienza a responder a los aranceles de Trump. Tras los gravámenes de este miércoles, la UE podría multar a la red social X, antigua Twitter, con más de 1.000 millones de dólares por quebrantar la reciente Ley de Servicios Digitales europeos, según ha publicado 'The New York Times' citando a cuatro fuentes anónimas.

Unas sanciones a modo de castigo por ser fuente de desinformación desde que Musk comprara con la red social en 2022. Una decisión que puede traer mucha cola y muchas consecuencias a la Unión Europea, ya que para la Administración Trump es la encarnación de todo lo que detesta: el regularismo y los países que cooperan y que se alían. Es decir, que si se dieran dichas sanciones se podría esperar una posible reacción por parte de la Casa Blanca.

En cuanto a la fecha en la que saldrá a la luz dichas sanciones, las propias fuentes citadas por 'The New York Times' afirman que se anunciaran de cara a los meses de verano. Y no solo contará con una multa económica, sino que estará acompañada de exigencias de cambios en el producto.

Sobre la propia multa, las autoridades europeas se están planteando cuáles serán las respuestas de Trump y más teniendo en cuenta los últimos comentarios del presidente de EEUU calificando a la UE de estafadores. "Uno piensa de la Unión Europea que es muy amigable: nos estafan.Es muy triste verlo. Es tan patético; 39% (nos gravan), les vamos a cobrar el 20%", afirmó este miércoles durante el acto donde anunció sus ya conocidos aranceles.

Una fuente sugirió que la multa podría superar los 1.000 millones de dólares, ya que los reguladores de la UE pretenden usar a X como ejemplo para disuadir a otras empresas de violar la Ley de Servicios Digitales.