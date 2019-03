Personalidades políticas españolas opinan sobre la condena de Leopoldo López

El ex presidente del Gobierno español Felipe González afirmó que "Venezuela se ha convertido en una dictadura de facto" con la sentencia al líder opositor Leopoldo López, a quien cEl ex presidente del Gobierno español Felipe González afirmó que "Venezuela se ha convertido en una dictadura de facto" con la sentencia al líder opositor Leopoldo López, a quien consideró un "preso político de Maduro". En la misma línea que las declaraciones de otras figuras políticas como como las del presidente del Gobierno Mariano Rajoy, que se ha mostrado preocupado afirmando que "Venezuela se merece una gran democracia."Al igual su compañera de partido Esperanza Aguirre, que denomina al representante venezolano como "un tirano". O Pablo Iglesias, aunque sin hacer referencia a Maduro, deja claro que "no le gusta" la condena al opositor Leopoldo López, y tampoco "que alguien pueda ir a la cárcel por hacer política". onsideró un "preso político de Maduro". En la misma línea que las declaraciones de otras figuras políticas como como las del presidente del Gobierno Mariano Rajoy, que se ha mostrado preocupado afirmando que "Venezuela se merece una gran democracia."Al igual su compañera de partido Esperanza Aguirre, que denomina al representante venezolano como "un tirano". O Pablo Iglesias, aunque sin hacer referencia a Maduro, deja claro que "no le gusta" la condena al opositor Leopoldo López, y tampoco "que alguien pueda ir a la cárcel por hacer política".

