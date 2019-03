Una periodista de 'Russia Today' dimite en directo porque su cadena "no cuenta la verdad"

La periodista Liz Wahl ha dejado su puesto de trabajo en la cadena de televisión rusa en inglés 'Russia Today', lo hecho en señal de respulsa ante la posición de Rusia en el conflicto de Crimea, "no puedo ser parte de una red financiada por el gobierno ruso que encubre las acciones de Putin", ha afirmado. Días antes, la también presentadora Abby Martin cuestionó en directo la gestión de Putin, "la intervención militar nunca es la respuesta y no me voy a quedar aquí y defender una agresión militar", aseguró.

