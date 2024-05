El miedo en Gaza aumenta. A esta hora los gazatíes tiemblan ante los pasos firmes de Israel en su pretensión de invadir la ciudad de Rafah, al sur de la Franja. Miles de palestinos están huyendo de la zona, principalmente de los barrios del este. Una huida que se complica aún más por los intensos e incesantes bombardeos de Israel.

Las bombas están provocando pánico en una población insoportablemente machacada. Su destino es el d e un campo de refugiados en el que ni comida ni agua. En definitiva, no hay nada en un páramo entre el lodo a lo que Israel califica de "ampliación humanitaria". Es evidente que Israel utiliza eufemismos para referirse a algo que la ONU denomina como "una receta para el desastre".

Se trata de la zona de Al- Mawasi, que se puede consultar en el mapa que aparece en las imágenes sobre estas líneas. Se encuentra a unos 20 kilómetros de Rafah, cerca de Jan Yunís. Las ONG no se cansan de repetir que no es una zona segura a la que losdesesperados los gazatíes huyen como pueden. Muchos meten a sus hijos menores de edad en los maleteros de los coches mientras cargan con lo poco que tienen.

Israel ha hecho llegar ordenes de evacuación a los gazatíes que se encuentren en el área a través de mensajes de texto al móvil, llamadas y con panfletos como el que se observa en el vídeo principal de esta noticia. En ellos les instan a que corran por su vida, mientras le indican a dónde ir y a dónde no. "Absténgase de volver al norte", rezan las octavillas. Normal, allí el Ejército israelí ha dejado todo arrasado

El miedo a esta posible invasión israelí en Rafah es enorme y las reacciones internacionales no han tardado en llegar. Durante la tarde de este mismo lunes el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha reiterado al primer ministro Israelí, Benjamin Netanyahu, su posición. En una llamada telefónica el demócrata le ha pedido que no invada la zona mientras no haya un plan de evacuación efectivo para los civiles.

Por su parte, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados palestino, la UNRWA, ha anunciado consecuencias devastadoras. Al mismo tiempo, el grupo Hamás habla de escalada muy peligrosa.