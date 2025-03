El papa Francisco hará su primera aparición pública este domingo tras 38 días ingresado

Este domingo, el papa Francisco se asomará a la ventana del Hospital Policlínico Agostino Gemelli de Roma para saludar y bendecir tras el Ángelus, marcando su primera aparición pública desde su ingreso hospitalario del 14 de febrero. Aunque no pronunciará palabras, el gesto recuerda a Juan Pablo II, quien también apareció en una ventana del hospital hace 20 años tras una traqueotomía. Francisco sigue en tratamiento con mejorías leves; su ventilación mecánica ha sido suspendida y el oxígeno de alto flujo se reduce gradualmente.

Este domingo, tras más de un mes sin verle más allá de una fotografía, volveremos a tener una imagen del papa Francisco. El Vaticano ha confirmado este sábado que el pontífice se asomará a la ventana del Hospital Policlínico Agostino Gemelli de Roma "para saludar y dar una bendición" una vez finalice el Ángelus, sobre las 12:00 horas.

Hace 20 años, Juan Pablo II también se asomó a la ventana, en su caso después de una traqueotomía, dejando una preocupante imagen al intentar hablar y no conseguirlo. En principio, está previsto que Francisco sólo salude, sin pronunciar ninguna palabra.

Se trata de la primera aparición pública del papa Francisco desde que fuese ingresado en el hospital Gemelli de Roma el pasado 14 de febrero. Las condiciones del pontífice siguen "estables" y presenta "algunas pequeñas mejorías", según fuentes vaticanas. Ahora sigue su tratamiento farmacológico, así como fisioterapia respiratoria y motora.

La ventilación mecánica no invasiva ha sido suspendida, es decir, la máscara de oxígeno que le ayudaba por las noches. El oxígeno de alto flujo con cánulas nasales que le es suministrado durante el día también se está reduciendo de forma gradual.

"En estos días he sentido tanto el apoyo de esta cercanía vuestra, especialmente a través de las oraciones con las que me habéis acompañado", recogió el pontífice en unas palabras difundidas este viernes, en las que avanzaba que no estaría presente en el Ángelus.