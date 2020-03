El avance de la epidemia de coronavirus a nivel mundial ya está provocando pánico y colapsos a gran escala. Son muchos los que se han lanzado a comprar en grandes cantidades en supermercados y otros establecimientos por miedo a la escasez de suministros que podrían provocar nuevas cuarentenas por el virus.

Así, ya se han podido ver comercios con los estantes prácticamente vacíos. Es lo que ha ocurrido en un supermercado de Bankstown, en Sidney, Australia, donde la Policía ha tenido que intervenir después de que dos mujeres se peleasen con otra porque llevaba el carro lleno de paquetes de papel higiénico, tal y como ha informado '9News'.

Todo empezó cuando dos mujeres, de 23 y 60 años, agredieron a otra de 49 años cuando estaba esperando en la cola del supermercado para pagar. La disputa fue grabada por un hombre que se encontraba comprando en ese momento y difundió el vídeo en las redes sociales.

En el vídeo se muestra cómo las mujeres empujan, gritan y golpean a otra para quitarle los paquetes de papel higiénico. "Sólo quiero un paquete", grita una de ellas.

Ante la insistencia de las mujeres, los trabajadores del supermercado tuvieron que intervenir intentando separarlas hasta que llamaron a la Policía.

Tras lo sucedido, el supermercado se ha visto obligado a tomar ciertas medidas que han publicado en su cuenta oficial de Faceboook: "Hemos tomado la decisión de cambiar temporalmente el límite a un pack por cliente".

Según ha indicado el medio local 'The Sidney Morning Herald', el inspector de Policía de Bankstown, Andrew New, ha asegurado que las autoridades australianas "no tolerarán la violencia" y ha recordado que "cualquier persona involucrada en un comportamiento así puede estar cometiendo un delito y ser arrestado". "No se trata de una película de la saga 'Mad Max', no es necesario hacer eso", ha añadido el inspector New.

Por su parte, Brad Hazzard, ministro de Salud e Investigación Médica de Nueva Gales del Sur, ha pedido desde su cuenta de Twitter calma y sentido común: "No dificulten que las personas vulnerables y de edad avanzada encuentren necesidades básicas".