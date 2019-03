Orizonia resolverá la situación de los turistas españoles afectados

Al menos 700 turistas españoles en Riviera Maya y el Caribe se vieron afectados el pasado viernes por la crítica situación económica que atraviesa Orizonia. Aunque en un principio los hoteles exigieron el dinero a sus clientes para afrontar los pagos que no habían recibido de la empresa, la situación se ha ido aclarando y la compañía está ofreciendo a los afectados el reembolso de los importes pagados.

El conglomerado turístico presentó el viernes en los Juzgados de Palma de Mallorca una solicitud para recibir la protección establecida en la legislación con el fin de evitar un concurso de acreedores durante cuatro meses, y así tratar de mantener la continuidad de la compañía.

La empresa, que mantiene una deuda de 623 millones de euros, negoció una compra el pasado mes de diciembre con Globalia, una de sus principales competidoras y primer grupo turístico español. Juan José Hidalgo, presidente de la empresa compradora, incluyó una aportación de 60 millones de euros y la asunción de 140 millones de la deuda de Orizonia. Al concretarse la operación, Hidalgo anticipó 15 millones de euros para evitar el bloqueo de la actividad de Orizonia, y asegurar el pago de las nóminas.

De esta transacción se hizo cargo la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), que cree conveniente realizar un “análisis en profundidad” de la compra con el objetivo de mantener la competencia efectiva en distintos mercados relacionados con el sector turístico y de las agencias de viajes.

El retraso en la aprobación de la CNC, que puede tardar dos meses más, llevó a Globalia a la determinación de no seguir poniendo más dinero –el siguiente pago era de 25 millones de euros- “mientras no se aclare” –desde la CNC- “si la operación va a salir adelante”, justificando su actuación ya que “Globalia ha cumplido todos los compromisos adquiridos”. Esta decisión provocó que Orizonia tuviera que solicitar el preconcurso de acreedores para intentar sobrevivir, al no disponer de liquidez.

La Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) le ha dado al grupo turístico de plazo hasta el martes para que reúna los 15 millones de euros que debe al BSP, el banco que paga los billetes aéreos, o de lo contrario le retirará la licencia.

El director de Orizonia, José Duato, ha anunciado a los trabajadores en una reunión mantenida en Palma que la empresa presentará el próximo miércoles un concurso voluntario de acreedores con un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que afectará a entre 3.000 y 3.500 empleados –de los 5.000 que trabajan para la empresa- , dado que se va a cerrar parte de la compañía.

Según ha informado la secretaria de Acción Sindical de CCOO, Carmen Díaz de la Jara, Orizonia sólo pretende mantener parte de la compañía aérea Orbest y alguna oficina minorista, mientras que desmantelará el resto del grupo, incluido Viajes Iberia.