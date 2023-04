El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha celebrado la llamada telefónica que ha recibido por parte del líder chino, Xi Jinping: "Ha sido una conversación larga y bastante racional. Ahora existe la oportunidad de dar un nuevo impulso a las relaciones entre Ucrania y China", ha comentado el ucraniano, que añade: "Es una oportunidad para utilizar la influencia de China y centrarse en los principios en los que debe basarse la paz". China quiere alzarse como el principal mediador para intentar alcanzar la paz en Ucrania: "El diálogo y la negociación son la única forma viable de avanzar", ha dicho la portavoz de Exteriores de China Mao Ning.

El Kremlin también ha dado la bienvenida al esfuerzo chino para acabar con el conflicto. La conversación entre Xi Jinping y Zelenski ocurre un mes después de la reunión presencial que mantuvieron el presidente chino y Vladímir Putin en Moscú. Ahora, Estados Unidos ve como positivo el paso que ha dado China en el conflicto, algo que Bruselas y la OTAN también agradecen: "Es una muy buena noticia, es un primer paso", ha indicado el Alto Representante de Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell.

Sin embargo, aún se desconoce gran parte del contenido de la conversación entre el presidente chino y el ucraniano, por lo que es difícil saber si tendrá un papel fundamental para que se inicie un proceso de negociación. Según el politólogo y analista de defensa Guillermo Pulido, en declaraciones a 'Al Rojo Vivo', "Zelenski y Xi Jinping han estado hablando una hora . Además es secreto el contenido de la conversación y probablemente haya mucha más miga de lo que ha trascendido". En este posible diálogo para resolver el conflicto, China pretende utilizar su propio plan de paz, que Occidente ya ha tachado de poco neutral por no condenar la invasión rusa. "No se utiliza la palabra guerra, no hay condena. Es una conversación forzada y que ilustra que China no es un mediador honesto", ha indicado en 'Al Rojo Vivo' Pedro Rodríguez, profesor de la Universidad de Comillas.

Por esta razón y por la esperada contraofensiva ucraniana, muchos expertos no ven factible que el proceso de negociación pueda prosperar a corto plazo, pero quizás sí más adelante. Según ha comentado en 'Al Rojo Vivo' el director de 'The Political Room' Yago Rodríguez, "si se viera que la guerra está llegando realmente a un punto muerto, sí podría abrirse una oportunidad para la negociación". Por ahora, China mandará un enviado de paz a Ucrania y a otros países. Cargo que ocupará su antiguo embajador en Moscú.