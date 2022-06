Las ONG reprochan el funesto final de los migrantes que trataron de saltar la valla de Melilla. Según cifras oficiales de Marruecos, 23 migrantes murieron al intentar pasar la frontera con España, mientras diversas organizaciones hablan ya de 37 fallecidos y por las imágenes juzgan que podría haber muchos más.

Según la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, Marruecos ya estaría enterrando a algunos de los migrantes fallecidos sin autopsia y sin siquiera identificación. Para ello, habría cavado al menos 21 tumbas en el cementerio de Nador.

Amin Souissi, de la Asociación por los Derechos Humanos de Andalucía, asegura que el discurso de los gobiernos de España y Marruecos no es cierto: "No hay efecto llamada, no hay mafia". Todo después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibiera sendas críticas por felicitar a las fuerzas de seguridad marroquíes y culpar de la masacre a las mafias que lideran los caminos de migración hacia el estrecho.

Las ONG denuncian además que la policía marroquí entró en territorio español. "Gendarmes marroquíes que entran en el territorio de Melilla a recoger subsaharianos para llevarlos a territorio marroquí para seguir apaleándolos... si las fuerzas de seguridad del estado marroquí han entrado en territorio español es porque alguien se lo ha permitido", ha aseverado Souissi.

Además, apuntan que llevan semanas tras estos migrantes: "Las fuerzas de seguridad del estado marroquí están persiguiendo a estas personas. Quemando sus chabolas. Sus enseres". Sin embargo, Marruecos sostiene que los jóvenes subsaharianos perdieron la vida a causa de la asfixia y las aglomeraciones.