La epidemióloga de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Maria Van Kerkhove, ha asegurado que los "escasos" casos de reinfección del coronavirus que se han producido en el mundo son "estadísticamente irrelevantes".

"Estamos estudiando si estos casos tuvieron una respuesta inmune en su primera infección y si tenían anticuerpos. Esto es importante de entender para conocer si la respuesta inmune dura o no, porque en algunas personas se puede reducir", ha dicho la experta en una rueda de prensa.

No obstante, Van Kerkhove ha asegurado que los casos de reinfección no pueden hacer concluir que sea algo que se puede producir en muchas personas, ya que "no es muy probable".

"Es cierto que hay algunos casos, pero estadísticamente son casi irrelevantes", ha enfatizado, para recordar que el coronavirus sólo lleva ocho meses entre la población por lo que todavía no se conoce cuánto dura la inmunidad.

La contaminación empeora la Covid

Además, el director regional de la OMS para Europa, Hans Henri P. Kluge, ha destacado con motivo de la celebración del primer Día Internacional del Aire Limpio por un cielo azul, que la contaminación empeora el pronóstico del Covid-19. Y es que, tal y como ha destacado, las medidas implantadas para hacer frente crisis generada por este virus han logrado disminuir la contaminación del aire en las ciudades y, especialmente, los niveles de óxido de nitrógeno, un contaminante muy relacionado con el tráfico, el cual se ha visto reducido de manera sustancial por el cierre de actividades para contener la transmisión del coronavirus.

De hecho, los datos europeos de algunas ciudades han mostrado una reducción de alrededor del 50%, y en algunos casos hasta el 70%, en los niveles de óxido de nitrógeno, en comparación con los valores previos a la pandemia. "El Covid-19 ha sido una tragedia pero, al mismo tiempo, nos ha brindado una oportunidad sin precedentes para evidenciar cómo las políticas relacionadas con el transporte y la forma en la que las personas trabajan, estudian y consumen podrían capitalizarse a medida que avanzamos colectivamente hacia una 'nueva normalidad' que podría generar beneficios para el medio ambiente y la salud", ha aseverado el organismo de Naciones Unidas.