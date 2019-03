Los Obama dispuestos a tirar de bocinas y megáfonos contra la pereza de los electores

Barack Obama se ha convertido en el primer presidente estadounidense que vota de forma anticipada. Un gesto para que los ciudadanos vayan a las urnas al que se ha unido Michelle, la Primera Dama dejó claro en un programa de humor que está dispuesta a movilizar al electorado sea como sea. Quizás porque tenía a un público más que proclive esperando al primer presidente en la historia que ha votado anticipadamente o quizás porque está en su ciudad, Chicago, y en uno de los centros comunitarios Luther King, con voluntarios mayoritariamente de color o quizás porque no había que ser un lince para ver cómo las voluntarias babeaban por él.

Lo cierto es que Obama derrochó una espontaneidad últimamente escasa, como cuándo le pidieron el carnet como a todo hijo de vecino o como cuando ya en la máquina para votar al voluntario que había ido a ayudarle le sonó el teléfono..Michelle Obama estuvo también ocupadísima., entre otras cosas asistiendo al programa de Jimmi Kimmel donde sacó su cara más decidida.

De medio agente secreta y con una bocina en mano la Primera Dama representa en el programa como sería capaz de levantar de la cama a un elector con tal de que la pereza no le haga no votar.Los Obama pueden tener bien listas sus bocinas porque con un margen tan estrecho una epidemia de pereza puede dar al traste con el triunfo de estos reyes de la fotogenia.

El tour de Obama antes de votar

Obama, que hizo campaña por la mañana en los estados decisivos de Florida y Virginia, llegó al aeropuerto de Chicago a primera hora de la tarde y fue recibido por el alcalde de esa ciudad, Rahm Emanuel, que fue su jefe de gabinete en la Casa Blanca.

Del aeropuerto se trasladó en helicóptero a un campo de fútbol cercano al centro comunitario Martin Luther King, ubicado en un barrio del sur de la ciudad y próximo al domicilio donde Obama vivió hasta ser elegido presidente en 2008. Una caravana de varios vehículos llevó a Obama hasta ese centro comunitario, donde votó unos minutos después de las 16.00 hora local.

El voto por adelantado favoreció a Obama en 2008 frente a su entonces rival , John McCain

El presidente, que presentó su licencia de conducir como prueba de identidad, conversó de forma animada y compartió risas con los miembros de la mesa electoral antes de emitir su voto en una máquina electrónica. "Me alegro de haber renovado mi licencia de conducir", bromeó Obama, quien también pidió entre risas a los miembros de la mesa electoral que ignorasen el hecho de que ahora tiene el pelo mucho más "gris" -en alusión a sus canas-, que en la foto de ese documento.

Además, se declaró "emocionado" y pasó unos minutos ante la máquina electrónica de voto ante la atenta mirada de otros ciudadanos que también estaban votando en ese momento. Al miembro de la mesa electoral que lo estaba ayudando a finalizar el proceso le sonó en ese instante el teléfono. "¿Es su esposa?", le preguntó Obama sonriendo. "No, ésa es mi esposa", respondió el hombre al señalar a una mujer al otro lado de la habitación. "No voy a decir por quién he votado", comentó el presidente antes de hacerse una foto con los miembros de la mesa electoral.

Obama destacó también que la votación por anticipado es un "proceso increíblemente" eficiente y subrayó que en todo el país hay "un montón" de personas que ya han optado por esta opción. Un poco antes que Obama el principal estratega de su campaña, David Axelrod, también votó por adelantado en el mismo centro comunitario que el presidente.

Algunas personas se acercaron a las puertas del centro para ver al presidente, aunque su breve visita a Chicago pasó casi inadvertida para los ciudadanos porque no se había publicitado mucho y la campaña no reveló hasta última hora el lugar de la votación. Después de visitar la oficina de la campaña demócrata en Chicago el mandatario viajará a Ohio para culminar allí con un mitin su gira de 48 horas por ocho estados del país.

Los expertos pronostican que entre un 35 % y un 40% de los votantes ejercerá su derecho antes del día de las elecciones, frente al 30% que emitió su voto por adelantado en 2008.

Tanto Obama como la primera dama, Michelle Obama, quien ya votó por correo de forma anticipada la semana pasada, están animando a los ciudadanos a que hagan lo mismo y no esperar al 6 de noviembre. El voto por adelantado favoreció a Obama en 2008 frente a su entonces rival republicano, John McCain.