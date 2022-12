La Asamblea y el Senado de Nueva Jersey ha aprobado una medida que entrará en vigor a finales de 2019 y que permite el suicido asistido a personas con enfermedades terminales cuya esperanza de vida no sea superior a seis meses.

La ley 'Ayuda médica para morir por la Ley de enfermedades terminales' ha sido aprobada con 21 votos a favor frente a 16 en contra en la Asamblea y 41 frente a 33 en el Senado.

El gobernador demócrata Phil Murphy ha alegado que "permitir que los residentes con enfermedades terminales y moribundos tengan la dignidad de tomar decisiones al final de su vida de acuerdo con sus propias conciencias es lo correcto".

En el momento que se aplique, aquellos enfermos terminales podrán autoadministrarse medicamentos para acabar con sus vidas. Previamente han de haber consultado con dos médicos su situación y ambos certificar que se trata de un caso terminal.

No obstante, la medida no ha sido bien acogida por los republicanos. "¿Qué pasa si se equivocan? ¿Qué pasa si cometieron un error y esa persona no va a morir?", ha preguntado el senador Robert Singer antes de la votación.

De esta manera Nueva Jersey se convierte en el octavo estado en legalizar el suicidio asistido. En la lista se encuentran Oregón, el primero en aprobarlo, Colorado, Hawai, Vermont, Washington, Washington DC y California.