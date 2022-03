Amelia, la niña ucraniana de 7 años que conmovió a las redes sociales cantando 'Let it Go' de la película Frozen en un búnker de Kiev, está a salvo con su abuela en Polonia. Ambas han hablado con la cadena BBC para explicar como se encuentran.

En esta conexión por videollamada, Amelia canta otra canción, esta vez en ucraniano, y se muestra agradecida por la atención que ha recibido en todo el mundo su interpretación de Frozen. Además, asegura que su sueño ha sido siempre ser cantante y practica todos los días para lograrlo.

Cuando le preguntan sobre su estancia en el búnker, la niña explica que "estaba bien" porque "había otros niños". Al final, tras seis días en el refugio la pequeña escapo de la guerra con su hermano de 15 años, pero su padre y su madre siguen en la capital de Ucrania

En el siguiente vídeo de la cadena británica pueden ver a la niña respondiendo junto a su abuela.

Amelia interpretando 'Let it Go'

En este otro vídeo pueden ver la conmovedora interpretación de una niña cantando 'Let It Go' de la película 'Frozen' en el refugio antiaéreo en Kiev. Una de las imágenes más compartidas en redes sociales como muestra de apoyo a los refugiados y a las víctimas civiles en el conflicto.

En el vídeo, grabado por Marta Smekhova, se puede percibir la dulzura con la que canta esta canción infantil en medio de un panorama tan desolador. Una interpretación que hace que todos los refugiados en el búnker se queden en silencio, emocionados escuchándola.

Cada segundo un niño ucraniano se convierte en refugiado

Esta niña y su hermano, con dos de los niños ucranianos que han tenido que abandonar su país por la guerra. Cada segundo un niño se convierte en refugiado a causa de la invasión rusa de Ucrania, según los datos de UNICEF. El portavoz de la organización, James Elder, ha explicado que de los 3 millones de refugiados que han escapado del conflicto causado por la invasión de Rusia, unos 1,45 millones son menores, muchos de los cuales han salido de Ucrania sin familiares.