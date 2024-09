El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha intervenido este viernes ante la Asamblea General de la ONU, donde ha afirmado que la actuación de Israel en la guerra en Gaza es debido a que se están "defendiendo" y señala que van "ganando".

Netanyahu ha reproducido estas palabras en la ONU cuando está a punto de cumplirse el primer aniversario desde el inicio de la guerra: "Desde hace casi un año, los valientes hombres y mujeres del Ejército de Israel han estado luchando de forma sistemática el terror que reina en Gaza gracias a Hamás. Los soldados israelíes han aniquilado o capturado a la mitad de estos terroristas, han destruido alrededor del 90% de su arsenal armamentístico y eliminado los segmentos clave de su sistema de túneles. Para completar nuestra victoria, estamos destruyendo las estructuras que restan".

El primer ministro israelí ha lamentado la muerte de civiles durante el conflicto, en unos fallecimientos que achaca a la defensa que está haciendo ante el "enemigo común": "Nosotros no buscamos que ninguna persona inocente muera, eso siempre es una tragedia. Nos estamos defendiendo, pero también os estamos defendiendo a vosotros frente a nuestro enemigo común que destruye vuestras vidas".

De hecho, Netanyahu aprovechó la comparecencia para mandar un mensaje a Irán: "Tengo un mensaje para los tiranos de Teherán: si nos atacan, les atacaremos. No hay lugar en Irán que el largo brazo de Israel no pueda alcanzar, y eso vale para todo Oriente Medio. Los soldados de Israel han devuelto el golpe con increíble valor y un sacrificio heroico. Y tengo otro mensaje para la Asamblea y el mundo fuera de aquí: estamos ganando".

"¿Qué decisión van a tomar ustedes? ¿Estarán del lado de Israel? ¿Estarán de la democracia y de la paz? ¿O estarán del lado de Irán? Una dictadura brutal que domina a su propio pueblo, que exporta el terrorismo por todo el mundo en esta batalla entre el bien y el mal?", añadió acerca del conflicto con Teherán.

Pese a que durante toda su intervención no hizo referencia a un posible alto el fuego, sí apuntó a un momento en el que será el fin de la guerra: "No buscamos reasentarnos en Gaza, buscamos desmilitarizarla y desradicalizarla. Solo entonces podemos asegurar que esta ronda de conflictos será la última. Estamos dispuestos a trabajar con fuerzas regionales para apoyar un gobierno local en Gaza dedicado a la cohabitación pacífica. Esta guerra puede terminar ahora si Hamás se rinde, entrega sus armas y libera a sus rehenes. Si no lo hacen, lucharemos hasta que logremos la victoria total".