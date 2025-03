El negociador de Trump en Rusia se alinea con Putin y dice que hay regiones de Ucrania que quieren ser rusas sin saber decir cuáles

Estados Unidos se acerca cada vez más al discurso de Rusia y Vladimir Putin sobre la guerra en Ucrania. O al menos así lo hace el representante de Donald Trump para las negociaciones de paz en Ucrania, Steve Witkoff, quien ha asegurado que el conflicto se reduce a que hay cinco regiones ucranianas que quieren formar parte de Rusia... sin saber decir cuáles son.

Esta argumentación la ha explicado en una entrevista con el ultraderechista Tucker Carlson, despedido de 'Fox News' en 2023 por difundir noticias 'fake'. Durante la entrevista, Witkoff ha tratado de explicar cuál es la clave del conflicto, las regiones ucranianas que Rusia se quiere anexionar por considerarlas de mayoría rusa. Un discurso comprado por el negociador, incapaz de recordar las regiones en cuestión pese a ser el intermediario clave en las negociaciones de paz.

"El gran problema del conflicto está en estas cuatro regiones: Donbás, Crimea... y hay otras (en realidad son cinco: Lugansk, Donetsk, Jersón, Zaporiya y Crimea). Se habla ruso allí, ha habido referéndums allí que han transmitido que quieren estar bajo el control de Rusia. Es la clave del conflicto y hemos tenido conversaciones positivas al respecto. Rusia, de facto, tiene el control de estos territorios. Las preguntas son si el mundo reconocerá esas regiones como parte de Rusia o si Zelenski sobrevivirá políticamente si reconoce esto", ha explicado Witkoff.

Witkoff ha insistido, en línea con Donald Trump, en que están trabajando para evitar una "tercera guerra mundial": "Tenemos que conseguir un trato justo para Ucrania. No podemos permitir que nos lleven a la tercera guerra mundial". Pese a ello, asegura que los planes expansionistas de Rusia se limitan a las cinco regiones ucranianas y que no tienen intención de invadir más puntos de Europa: "100% no quieren (invadir zonas de Europa). Ellos no necesitan anexionarse Ucrania".

Ahora bien, para explicar las no intenciones expansionistas de Rusia en Europa lo ha hecho comparando la situación con lo que se está viviendo en Gaza: "Es como si ocuparas Gaza. ¿Por qué querrían los israelíes ocupar Gaza para el resto de sus vidas? No quieren, quieren estabilidad. Y los rusos tienen lo que ellos quieren. Ellos han reclamado estas cinco regiones. Ya tienen Crimea, ¿para qué quieren más?".

Esta unión en el discurso, de momento, es solo para el conflicto en Ucrania, aunque el representante de Trump en Ucrania abre la puerta a que la colaboración entre ambos países se amplíe: "¿Quién no quiere un mundo en el que Rusia y Estados Unidos están colaborando positivamente? Estamos pensando en integrar nuestras políticas energéticas en el Ártico. Enviar gas a Europa juntos. A lo mejor colaborar en la IA conjuntamente ¿Quién no quiere eso?".