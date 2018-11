Una mujer que acusó al juez Kavanaugh de haberla violado dice ahora que mintió: "Solo quería llamar la atención"

La mujer, Judy Munro-Leighton, reivindicó la autoría de una carta firmada con seudónimo que recibió en septiembre la senadora demócrata Kamala Harris, miembro del Comité, acusando a Kavanaugh y a otro hombre de haberla violado "varias veces cada uno" en un vehículo.

La carta estaba redactada bajo el pseudónimo "Jane Doe" y Kavanaugh negó en ese momento las acusaciones que contenía, que por poco específicas no recibieron demasiada atención de los senadores.

A principios de octubre, Munro-Leighton se puso en contacto con el Comité con un correo electrónico en el que reivindicó la autoría de la carta a Harris, mantuvo lo que en ella estaba escrito y aseguró que "tenía mucho miedo" de que sus datos salieran a la luz.

La identidad de Munro-Leighton, de hecho, no trascendió a la opinión pública entonces. Tras varios intentos a lo largo de octubre para corroborar su denuncia, los investigadores del Comité pudieron contactar con la mujer este jueves, cuando reconoció que ella no era en realidad "Jane Doe" y que, de hecho, no conocía a Kavanaugh personalmente.

La mujer dijo que "solo quería llamar la atención" y que era una "táctica" para evitar la confirmación de juez nominado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La carta de "Jane Doe" y la irrupción de Munro-Leighton coincidieron con el momento en el que el Senado valoraba la confirmación de Kavanaugh y en el que varias mujeres hicieron público que, supuestamente, el juez las había agredido sexualmente décadas atrás.

Una de ellas, Christine Blasey Ford, llegó, de hecho, a comparecer ante el Comité para explicar su historia.