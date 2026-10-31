Un muerto y seis heridos tras un tiroteo en una tienda de Halloween en California

Los detalles Por el momento, no se ha identificado al autor ni tampoco la identidad de las víctimas, según informa la Policía de Fairfield.

Al menos una persona ha muerto y seis han resultado heridas tras un tiroteo que tuvo lugar este viernes en una tienda de disfraces de Halloween en Fairfield, California (Estados Unidos). Tres de los seis heridos se encuentran en estado crítico.

Los agentes recibieron un aviso sobre varios disparos en el establecimiento, que se encuentra en un centro comercial, a las 19:30 horas.

Por su parte, el jefe de la Policía del municipio, Dan Marshall, declaró a los periodistas el viernes por la noche que el suceso tuvo lugar en el centro comercial Solano Town Center, situado a unos 72 kilómetros al noreste de San Francisco.

Así, subrayó que los agentes aún se encuentran buscando a un sospechoso. Por el momento, no se ha identificado al autor ni tampoco la identidad de las víctimas, pero hay un amplio dispositivo ocupándose de esclarecer lo ocurrido.

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