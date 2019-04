Mueren casi 200 personas en Siria en el ataque más mortífero en tres años de Al Assad

TODO TEÑIDO DE POLVO SALVO LAS HERIDAS QUE SANGRAN

Empeora la situación en Siria con 200 muertos en dos días. Es el ataque más cruento en tres años. El autor: Al Assad y sus bombas. El lugar: la región de Ghouta. Bombardeos incesantes que dejan escenas para las que ya no hay palabras. Y no, no son imágenes que se hayan visto, porque cada persona que se lleva por delante Al Assad es una vida.