Javier Milei cumple seis meses al frente del gobierno argentino. Un primer semestre marcado por el 'tijeretazo' que ha realizado. Unos recortes que han reducido la inflación mensual al 4%, pero la interanual sigue disparada con un récord del 270%. De hecho, tras sus medidas, más del 55% de los argentinos viven por debajo del umbral de la pobreza y casi uno de cada cinco en la indigencia.

Una de la que se ha visto afectadas ha sido Cristina, una jubilada que con su escasa pensión ha tenido que cambiar muchos hábitos de vida en los últimos meses. Ya no compra carne, apenas consume verdura y fruta, y no está encendiendo la calefacción: "Estoy muy enojada, y estoy angustiada, y estoy muy triste, realmente. Y yo era clase media tirando para arriba, y cada vez estoy para abajo".

"Ir a la farmacia, y que no puedan comprar sus remedios, ¿sabés lo que es eso, para un abuelo?", añade.

Los recortes de Milei en políticas sociales han ahogado a los comedores populares, de los que dependen millones de personas en Argentina. Hoy en día, hasta un 18% de la población tiene que elegir entre pagar el alquiler o comprar comida.

La actividad industrial también ha sufrido una fuerte caída, parecida a los niveles de la pandemia. "Yo me puedo achicar todo, pero si yo no puedo asumir los gastos fijos, estamos en problema. Otro cimbronazo no lo voy a poder soportar, no lo vamos a poder soportar", explica Walter, dueño de una empresa de vidrio en Argentina.

Mientras, Milei valida su plan económico apoyándose en la reducción de la inflación, pero la realidad es que la mayoría de los argentinos ha empeorado su calidad de vida en este primer semestre de gobierno.