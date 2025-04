La mentira del arancel "recíproco": las excusas de Trump para golpear a España, de la tasa Google a Netflix

Donald Trump ha desatado una guerra comercial. Lo ha hecho a nivel global perjudicando a casi todas las potencias económicas con unas cuentas de lo más disparatadas. El presidente estadounidense quiere dinamitar cualquier país que tenga superávit. Para ello, lo que hace es construir todo esto sobre una fórmula que se sustenta en las balanzas comerciales como indicador de las "prácticas desleales" que hace un grupo de 60 países contra Estados Unidos.

En un informe de 397 páginas de la Administración Trump, el mandatario estadounidense fundamenta por qué algunos países se merecen "aranceles recíprocos". Se trata de una lista de excusas que el republicano utiliza para justificar su muro arancelario. Aunque las acciones de España que Trump menciona en el informe son ciertas, la justificación de utilizar "aranceles recíprocos" es mentira.

A EEUU no le gusta que en España las productoras de cine estén obligadas a doblar con lenguas cooficiales o que a plataformas como Netflix les obliguen a producir series y películas españolas. Tampoco le gusta la tasa Google ni las ayudas a Airbus.

Como se puede ver en el informe, aunque en general España entra dentro de los "reproches" dirigidos a la Unión Europea, Trump también critica de lleno al país en solitario. En primer lugar, la administración Trump le reprocha a España la regulación que tiene sobre el cine y los servicios de streaming, como Netflix. Según indican, si EEUU no tuviera unas cuotas, el cine americano recaudaría más.

"Por cada tres días que se proyecte una película de un país no perteneciente a la UE, se debe mostrar una película de la UE en los cines. Esta proporción se reduce a cada cuatro días si el cine proyecta una película en un idioma oficial de España distinto del español y se sigue mostrando la película en ese idioma durante todo el día", indica el informe.

Pero Trump no solo se queda ahí, apunta también a las plataformas de streaming y las lenguas cooficiales españolas. "El catálogo de servicios a la carta debe incluir al menos un 30% de contenido de la UE, de los cuales al menos la mitad deben estar en una lengua oficial de España.

Además, indica que "las emisoras y los servicios a la carta con ingresos superiores a 50 millones de euros deben invertir el 5% de sus ingresos en la producción de obras de la UE y españolas, y el 40% de esta asignación debe reservarse para obras de productores independientes en cualquiera de las lenguas oficiales de España", exponen.

También critica las trabas de los inversores extranjeros: "en concreto, una empresa no perteneciente a la UE no puede poseer más del 25% de una empresa titular de una licencia de radiodifusión de televisión digital terrestre, y la propiedad total de personas no pertenecientes a la UE no puede superar el 50% en total".

En un apartado del informe, Trump señala a los países que aplican un impuesto a los servicios digitales, entre los que se encuentra España. Se trata un impuesto que se aplica desde 2021 a grandes tecnológicas con ingresos globales superiores a 750 millones de euros.

Trump critica las ayudas a Airbus

La Administración Trump amenaza en el informe que "Estados Unidos seguirá de cerca cualquier financiación gubernamental a Airbus". Así lo aseguran tras criticar las ayudas que dieron a la compañía diferentes países de la Unión Europea -Francia, Alemania, Reino Unido, Bélgica y España-.

Estados Unidos también indica en el informe que se plantea poner aranceles a los productos farmacéuticos e insisten en que "las partes interesadas de la industria han expresado su preocupación por la falta de claridad en las directrices y los criterios de decisión del Gobierno español en el proceso de adquisición de vacunas".

"Las partes interesadas de la industria farmacéutica estadounidense siguen expresando su preocupación por las medidas de contención de costes que afectan al sector, como la falta de claridad en los criterios de reembolso, los importantes retrasos en los procesos de reembolso y el acceso desigual de los pacientes en las distintas comunidades autónomas", exponen.

Lo que hace bien España

Aunque en su mayoría EEUU solo ha tenido críticas hacia España, en un apartado del informe reconoce que España -junto a Portugal-, ha actuado bien respecto a los cultivos transgénicos. Tras criticar a la Unión Europea por permitir a los Estados miembros prohibir el cultivo de plantas transgénicas en sus respectivos territorios por "razones no científicas", Washington insiste que, a partir de 2024, solo Portugal y España cultivaban maíz transgénico con fines comerciales.