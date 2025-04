Trump insiste en que "el resultado final" de su guerra comercial será "histórico" y pide a los estadounidenses resistir

Donald Trump sigue firme en su defensa de los aranceles, a pesar de las caídas históricas en las Bolsas globales, que no se veían desde la pandemia. El presidente de EE.UU. asegura que estas medidas traerán de vuelta empleos y negocios, calificando su estrategia como una "revolución económica". En particular, ha impuesto un arancel del 54% a China, acusándola de tratar mal a EE.UU. Las Bolsas, como la de Nueva York, han registrado pérdidas significativas, con sectores como la energía y tecnología afectados. En Europa, el Ibex resiste mejor que otras Bolsas, aunque también sufre caídas. El FMI advierte que estas medidas representan un riesgo global, instando a resolver las tensiones comerciales.

Donald Trump sigue defendiendo sus aranceles. Sigue en su postura, en esa 'guerra comercial' que ha comenzado con la imposición de tasas a prácticamente todos los países y economías del planeta. Así continúa el presidente de Estados Unidos. Así prosigue, con el mismo discurso, a pesar de la más que negativa reacción de las Bolsas de todo el mundo con caídas que no se veían desde la pandemia.

Él, sin embargo, está más que convencido de sus medidas y, además, ha pedido a la población de Estados Unidos que aguante porque, a su juicio y a tenor de sus palabras, podrán recoger sus frutos a pesar del coste previo para todos y para todas.

Trump, en ese sentido, ha asegurado que con esas medidas su administración va a lograr el retorno de "empleos y negocios como nunca antes se ha visto", en lo que defiende y denomina como una "revolución económica".

"Vamos a ganar. Aguantad. No va a ser fácil, pero el resultado final va a ser histórico", ha expresado el presidente de Estados Unidos.

En cuanto a casos particulares, Trump ha abordado la situación con China, que cuenta con un gravamen del 54% después del 20% por el fentanilo y de otro 34% tras las nuevas tasas que ha anunciado. Según el inquilino de la Casa Blanca, tanto el gigante chino como "otros países" han tratado "insosteniblemente mal" a EEUU, como recoge el mensaje que ha publicado en redes sociales.

"Hemos sido el poste de los azotes. Tontos, indefensos. Pero eso se ha terminado", ha afirmado para concluir en su llamamiento.

Caída histórica de las Bolsas

Mientras llega ese "resultado final histórico" en el que Trump cree, las Bolsas han reaccionado a sus medidas con caídas que no se veían desde la pandemia, un hecho impredecible, en 2020. La Bolsa de Nueva York no para de caer, con unas pérdidas de más de 6 billones en Wall Street en apenas dos días. Es un récord, según dice 'The Wall Street Journal'. La cifra total, desde la investidura de Trump, es de 10 billones de pérdidas.

Con todos los sectores corporativos cerrando en rojo, el Nasdaq recorta un 10 %, el S&P 500 un 9 % y el Dow un 7,9 %. Las mayores pérdidas recayeron en las empresas de energía (-8,7 %), financieras (-7,4 %) y tecnológicas (-6,3 %). Por empresas, destacaron los retrocesos de las energéticas ConocoPhillips (-9,5 %) y Chevron (-8,3 %); las tecnológicas Nvidia (-7,4 %) y Tesla (-10,4 %); o las financieras JPMorgan (-7,5 %) o Citigroup (-8,1 %).

Dos de las grandes empresas de EEUU, como son Apple y Nike, están cayendo en picado debido a los aranceles que Trump ha puesto a los mercados asiáticos. No en vano, a pesar de que la firma es la que es y de que tienen sus sedes donde las tienen, el iPhone mismamente se produce casi al completo en Asia.

Y China ya ha respondido a la guerra comercial iniciada por Trump. El gigante asiático, quizá uno de los que pueda beneficiarse de este nuevo orden mundial que busca implantar el magnate estadounidense a nivel económico, ha puesto a EEUU un arancel del 34% a los bienes que lleguen de EEUU.

Son, eso sí, el país en el que Trump ha fijado el mayor porcentaje de tasas. Entre el 20% por lo de la emergencia nacional por el fentanilo y el 34% de ahora suman un 54%.

El Ibex, la 'mejor parada' de las Bolsas europeas

En España, mientras tanto, la Bolsa cae pero el Ibex resiste más que otros mercados bursátiles europeos. La caída se sitúa en torno al 6%, y los valores que más pierden son el BBVA, el Banco Santander, Repsol, Telefónica, Iberdrola e Inditex.

La banca, mientras tanto, se está hundiendo, con un Sabadell cayendo más del 12% y con otros como CaixaBank y Bankinter por encima del diez.

Preocupa el cómo pueden afectar estos aranceles a ciertos productos españoles que eran muy consumidos en EEUU. A pesar de que no tiene tantas exportaciones, en 2024 se exportaron más de 113.000 toneladas de aceite por valor de más de 1.000 millones de euros. Además, se exportaron 67 millones de litros de vino por casi 335 millones.

Los otros sectores afectados son los transformadores digitales, piezas de coches, la industria farmacéutica y el del jamón ibérico, que en 2024 tuvo una cifra récord de facturación.

El FMI advierte a Trump

Mientras, el Fondo Monetario Internacional ha avisado a Trump que sus medidas arancelarias suponen un "riesgo significativo" para la economía de todo el mundo.

El FMI, ante esto, ha hecho un llamamiento a Estados Unidos y a sus socios a "trabajar de forma constructiva para resolver las tensiones comerciales y reducir la incertidumbre".