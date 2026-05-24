Ahora

Podría ser un atentado

Al menos 30 muertos y 103 heridos al descarrilar un tren por una bomba en Pakistán

¿Qué ha pasado? Las autoridades todavía están investigando la naturaleza de la explosión que ha sacudido este domingo la capital de la provincia, la gran ciudad de Quetta y la Policía teme que la cifra de muertos aumente en breve.

Vecinos y agentes de Policía en las inmediaciones del lugar de una explosión en una vía férrea en Quetta, Pakistán.Vecinos y agentes de Policía en las inmediaciones del lugar de una explosión en una vía férrea en Quetta, Pakistán.REUTERS
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Al menos 30 personas han muerto y 103 han resultado heridas este domingo en el suroeste de Pakistán como consecuencia de la explosión de una potente bomba que ha hecho descarrilar un tren de pasajeros en la provincia de Baluchistán, escenario desde hace años de un violentísimo conflicto separatista.

Las autoridades todavía están investigando la naturaleza de la explosión que ha sacudido este domingo la capital de la provincia, la gran ciudad de Quetta y la Policía teme que la cifra de muertos aumente en breve.

Tres de los vagones del tren y su locomotora han descarrilado por completo y los servicios de rescate y Emergencia han acordonado la zona del impacto mientras las autoridades de la ciudad han declarado a todos los hospitales en situación de emergencia.

A la espera de conocer la autoría del ataque, las autoridades no descartan lo más mínimo que se trate de un nuevo atentado del Ejército de Liberación de Baluchistán, el grupo armado separatista que el año pasado perpetró un ataque de estas características al descarrilar un tren de pasajeros que llevaba a decenas de efectivos de seguridad y sus familias, en el comienzo de un tiroteo que acabó con más de 20 muertos.

De momento, el primer ministro del país, Shebhaz Sharif, ha condenado "la horrenda" explosión de Chaman Phatak, que ha descrito como un "cobarde acto de terrorismo" y el ministro principal del estado, Sarfraz Bugti, ha señalado a los "Fitna al Hindustan", el nombre que recibe tanto el ELB como otros grupos separatistas, como responsables de lo ocurrido.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. La UDEF sospecha que Plus Ultra sobornó al presidente del fondo de la SEPI que concedió el rescate: "10K done"
  2. 'La vivienda nos cuesta la vida': miles de personas salen a las calles de Madrid para exigir "medidas urgentes" y denunciar el rentismo
  3. "Hay avances significativos, pero no definitivos": EEUU e Irán deshojan la margarita ante un posible acuerdo de paz
  4. Un tiroteo cerca de la Casa Blanca acaba con el atacante muerto y con un civil herido
  5. Los Javis triunfan en Cannes y se llevan el Premio a mejor dirección por 'La bola negra'
  6. Al menos cuatro muertos y más de 80 heridos en un nuevo ataque masivo con misiles y drones rusos contra Kyiv