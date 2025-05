Un médico relata el horror que vio en Gaza: "Los niños de cinco años no quieren vivir. Se preguntan por qué no murieron con su familia"

Los gazatíes ya no pueden más. Los bombardeos israelíes no cesan, la poca ayuda humanitaria llega a cuentagotas, y el dolor de perder a sus seres queridos día sí y día también hace que la situación sea insoportable. El dolor que sienten los ciudadanos gazatíes ante la masacre de Israel es indescriptible. Es tal el horror que incluso los niños de cinco años no quieren vivir. La situación les supera con creces.

Así lo aseguró Feroze Sidhwa, un cirujano estadounidense que ha trabajado en un hospital de la Franja de Gaza, quien ha narrado la angustia que viven estas personas a diario, lo que provoca que ni siquiera tengan fuerzas para vivir. "Casi la mitad de los niños en Gaza tienen tendencias suicidas. Se preguntan: ¿por qué no morí con mi hermana, mi madre, mi padre, no por extremismo, sino por un dolor insoportable?", aseguró Sidhwa ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

"Me pregunto si algún miembro de este consejo ha conocido alguna vez a un niño de cinco años que ya no quiera vivir", añadió dirigiéndose al resto de participantes. Porque la cruda realidad es esa, que ni siquiera los niños quieren vivir ante la continúa masacre israelí donde ya han muerto más de 54.000 personas.

El Ejército israelí asesina a menores gazatíes continuamente

El doctor Sidhwa ha visto con sus propios ojos cómo el Ejército israelí asesina a menores gazatíes continuamente. Ante la ONU aseguró que no vio ni trató a ningún combatiente durante las cinco semanas que pasó en Gaza. "Mis pacientes eran niños de seis años con metralla en el corazón, balas en el cerebro y mujeres embarazadas cuyas pelvis habían sido destrozadas y sus fetos cortados en dos cuando aún estaban en el útero", cuenta el doctor.

Él mismo ha entrevistado a otros sanitarios estadounidenses que han trabajado en la zona e hizo hincapié en que "el 83% de ellos reportó haber visto a niños con disparos en la cabeza o el pecho". Su relato denuncia una crisis "de dignidad humana". Por ello, insistió a los presentes que no cabe mirar hacia otro lado. "No podéis alegar ignorancia", señaló.

El representante de Palestina ante la ONU rompe a llorar al hablar sobre Gaza

El doctor no ha sido el único que ha estallado contra la tibia posición de la Unión Europea ante la masacre de Gaza, quien tan solo ha revisado su acuerdo de asociación con Israel. El representante palestino ante Naciones Unidas, Riad Mansur, rompió a llorar este miércoles ante el Consejo de Seguridad al hablar sobre la situación en la Franja de Gaza.

"¿Cómo puede alguien soportar este dolor?", cuestionó ante el Consejo de Seguridad de la ONU. "Ver la situación de los palestinos sin que tengamos el coraje de hacer algo es insoportable para cualquier ser humano normal. Las llamas y el hambre están devorando a los niños palestinos", declaró.

Mansur pausó su intervención después de remarcar que más de 1.300 niños palestinos han muerto y unos 4.000 han resultado heridos desde que Israel rompió el alto el fuego en marzo: "Son niños y siguen luchando contra la barbarie. Niños. Decenas de niños mueren de hambre. Las imágenes de madres abrazando sus cuerpos inmóviles, acariciándoles el pelo, hablándoles, disculpándose", lamentó.

Tanto el médico como el representante palestino instaron al resto de participantes en el Consejo de Seguridad a que no miren a otro lado y hagan algo para frenar esta brutal ofensiva israelí, para que el día de mañana no se diga que no conocíamos y que no sabíamos lo estaba pasando en la Franja.