May logra que sus ministros apoyen su plan del 'Brexit' tras una tensa negociación

PROPUESTA PARA LA FUTURA RELACIÓN ADUANERA Y COMERCIAL

La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, logró el apoyo "in extremis" de sus ministros a su plan de 'Brexit', tras una jornada de tensas negociaciones en la que no se descartaba alguna dimisión. El Gobierno acordó una propuesta para la futura relación aduanera y comercial con la Unión Europea que permitirá avanzar en la negociación con Bruselas para la salida de este país del bloque.