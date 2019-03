Margallo defiende las "botas sobre el terreno" para derrotar al Estado Islámico

El ministro de Exteriores García-Margallo cree que no se podrá derrotar a los yihadistas de ISIS si no hay tropas locales sobre el terreno. España enviará a finales de año 300 militares al sur de Irak, aunque su misión no será la de combatir, sino asesorar y formar al Ejército iraquí. El ministro admite que los bombardeos de la coalición internacional han dejado avances, aunque no acaban de resolver el conflicto del Estado Islámico.

