Macron evita anunciar al nuevo primer ministro y culpa a un "frente antirrepublicano" de "elegir el desorden" en Francia

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha evitado este jueves anunciar al nuevo primer ministro tras la dimisión de Michel Barnier por la moción de censura contra él que salió adelante este miércoles gracias a los votos de la izquierda y la extrema derecha.

En un discurso en el que se ha dirigido a la nación, Macron ha acusado a la extrema derecha y la izquierda de "unirse" para "elegir al desorden". "La extrema derecha y la extrema izquierda se han unido en un frente antirrepublicano", ha asegurado Macron.

Durante su intervención, Macron no ha anunciado quién sustituirá a Barnier. Ha dicho que no lo hará ni esta tarde ni mañana, pero sí que ha asegurado que lo hará "en los próximos días". "Me encargaré de formar un gobierno de interés general que represente a todas las fuerzas políticas de un arco de gobierno que pueda participar en él o, al menos, que se comprometa a no censurarlo", ha comentado.

Sobre las críticas y las presiones de que el jefe del Estado dimita, Macron ha reconocido que sabe que "algunas personas se sienten tentadas a culparme por esta situación". "Es mucho más cómodo", ha añadido.

Así, el presidente francés ha descartado dimitir y ha asegurado que "el mandato que ustedes me confiaron democráticamente es de cinco años y lo ejerceré plenamente hasta su fin". "Mi responsabilidad pasa por garantizar la continuidad del Estado, el buen funcionamiento de nuestras instituciones, la independencia de nuestro país y la protección de todos vosotros", ha indicado.

Para terminar, Macron ha pedido "reconstruir la nación" y "recuperar la sabiduría dondequiera que haya ira, insulto, y donde haya división, querer la unidad".