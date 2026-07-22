El Louvre reabre al público la Galería de Apolo nueve meses después del robo de las joyas

Imagen de archivo de la verja de seguridad que se instaló en la ventana de la Galería Apolo, que los ladrones emplearon para acceder al museo en París.

El contexto El 19 de octubre de 2025, unos ladrones accedían al museo más famoso de París y se hicieron con un suculento botín valorado en 88 millones de euros, en tan solo siete minutos.

El Louvre reabre la Galería de Apolo tras el robo de las joyas de la Corona en 2025, un incidente que afectó gravemente su imagen. Los ladrones, disfrazados de obreros, robaron ocho joyas en solo siete minutos, causando un daño económico de 88 millones de euros y una pérdida histórica incalculable. La galería ahora se centra en resaltar sus decorados murales, y se ha reforzado la seguridad con medidas como rejas en las ventanas. Las joyas restantes serán trasladadas a un nuevo espacio de máxima seguridad. Además, el Louvre planea una renovación integral bajo el proyecto 'Louvre Nuevo Renacimiento'.

El Louvre reabre este miércoles al público la Galería de Apolo, la sala donde el 19 de octubre de 2025 tuvo lugar el impactante robo de las joyas de la Corona que desató una grave crisis de imagen para el museo más visitado del mundo, en Paris.

Los ladrones, camuflados con chalecos amarillos, vestidos como si fuesen obreros, pero con pasamontañas y radiales con la que rompieron una de las vitrinas de la primera planta del Museo del Louvre, accedieron al recinto del que sustrajeron ocho joyas. Todo quedó grabado por un miembro de seguridad. En tan solo siete minutos los ladrones se hicieron con el botín.

Además de la ausencia de las joyas robadas, que no han podido ser recuperadas pese a la detención de los presuntos autores materiales del hurto, la estancia ubicada en la parte sur del museo ya no presentará "las colecciones y los objetos valiosos que albergaba", tal como confirmaron a EFE fuentes del museo.

En su lugar se apostará por "devolver a los decorados murales pintados y esculpidos el protagonismo que les corresponde" en la que es una de las salas más emblemáticas del palacio.

Otra novedad es la seguridad, que ha sido reforzada con medidas como rejas en las ventanas, que fueron la vía de entrada que usaron los ladrones para introducirse en la galería en la mañana del domingo 19 de octubre, apenas media hora después de que el museo abriera sus puertas.

Las joyas robadas serán trasladadas a un nuevo espacio de "máxima seguridad"

Los objetos robados por los ladrones en el que fue a todas luces un robo de película, fueron ocho joyas en total (como collares, tiaras, relicarios y broches de piedras preciosas), ya que al huir dejaron caer la corona de la emperatriz Eugenia.

Económicamente, el valor del botín fue tasado en 88 millones de euros, pero su valor histórico es inestimable. Además de esa pérdida para el patrimonio nacional, el robo generó una fuerte crisis de imagen, ya que dejó en evidencia graves deficiencias de seguridad en un museo que cada año es visitado por unos 9 millones de personas.

A ese suceso le siguió una catarata de problemas adicionales de distinta naturaleza, como inundaciones, una huelga de personal y el cierre de salas por la fragilidad de las vigas del vetusto palacio, cuyos dominios se extienden por 30 hectáreas, ya que incluye también el Jardín de las Tullerías.

El diario Le Parisien adelantó el lunes que las joyas que escaparon al robo -incluida la corona de la emperatriz Eugenia, que continúa en proceso de restauración por los daños que sufrió en octubre- serán trasladadas en el futuro a un nuevo espacio de máxima seguridad dentro del museo, sin ventanas.

Según explicó a ese periódico el actual presidente del Louvre, Christophe Leribault, el objetivo es crear una sala específica que garantice mejores condiciones de conservación y la seguridad para estas piezas.

En general, a raíz del robo, el Louvre aceleró la implementación de medidas de seguridad, como la instalación de un puesto móvil de policía dentro del museo o la mejora de la videovigilancia perimetral, si bien el propio Leribault advirtió en junio pasado -al comparecer por primera vez en el Senado tras haber reemplazado a Laurence des Cars en febrero pasado- que renovar la seguridad es un proceso complejo que llevará tiempo.

Más a largo plazo hay en cartera otra gran renovación, ya que a comienzos de 2025 el presidente francés, Emmanuel Macron, había avanzado un gran proyecto de reformas llamado 'Louvre Nuevo Renacimiento' (Louvre Nouvelle Renaissance).

Fue anunciado a raíz de que la propia Des Cars alertara en una carta al Gobierno de las graves deficiencias de las instalaciones del museo, que están obsoletas por su vetustez y por otros factores, como su inadaptación a las consecuencias del cambio climático y al número de visitantes actuales.

'Louvre Nuevo Renacimiento' incluye, entre otras mejoras, la apertura de una nueva entrada en el este del enorme complejo y una nueva sala para su obra más visitada, 'La Gioconda', para solucionar la intensa saturación de visitantes que implica su disposición actual, en la sala de los Estados.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido