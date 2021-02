Una líder del grupo paramilitar Oath Keepers, que planeó y participó junto a otros en el asalto al Capitolio de EE.UU., creía que obedecía instrucciones del entonces presidente Donald Trump.

Así lo afirman unos documentos del Departamento de Justicia, los cuales se han difundido por redes sociales y han descrito algunos de los detalles del ataque al Congreso: "A medida que se acercaba la inauguración, (Jessica) Watkins indicó que estaba esperando instrucciones del presidente Trump", afirman en el texto, recogido por la cadena CNN.

En esta línea, para la cadena estadounidense, este es "el lenguaje más directo hasta ahora de los fiscales", para vincular el apoyo de Trump con la insurrección. Asimismo, confirman que al menos otros cuatro detenidos han declarado que obedecían al expresidente. "Me preocupa que esto sea una elaborada trampa. A menos que el propio POTUS (presidente de Estados Unidos) nos active, no es legítimo. El POTUS también tiene derecho a activar unidades. Si Trump me pide que vaya, lo haré. Si no, no puedo confiar en él", recoge el medio citado.

De hecho, Watkins, la líder mencionada, "había percibido su señal deseada a finales de diciembre". A día de hoy, la mandataria del Oath Keepers sigue detenida a la espera del juicio. La mujer es acusada de conspiración y otros cargos relacionados con el asalto violento contra el Capitolio, ocurrido el pasado 6 de enero mientras ambas cámaras del Congreso sesionaban de forma conjunta para certificar el triunfo en las elecciones de noviembre pasado del actual presidente, Joe Biden.

Según la organización Southern Poverty Law Center (SPLC), Oath Keepers (Guardianes del Juramento) es "uno de los grupos radicales antigubernamentales más grandes de Estados Unidos en la actualidad", integrado por "decenas de miles de funcionarios policiales y veteranos militares".

Nuevas imágenes del asalto al Capitolio

Este jueves se pudieron conocer nuevos vídeos de cómo fue el ataque de los radicales a las instituciones políticas estadounidenses. La violencia queda patente en las imágenes captadas por la cámara corporal de uno de los agentes, en las que se ve cómo uno de los asaltantes le ataca brutalmente y termina derribándole. Tras el forcejeo, comienzan los pisotones mientras van cayendo palos, piedras y distintos objetos.

Sin embargo, estas no son las únicas imágenes conocidas: también se han mostrado, por primera vez, vídeos captados por las cámaras de seguridad del Congreso, que muestran a un grupo de asaltantes penetrando en el edificio en busca del exvicepresidente Mike Pence, que se encontraba a escasos metros de la turba y pudo escapar con su familia por un estrecho margen. Un hecho que ha provocado que, durante el Impeachment a Trump, diversos políticos hayan apelado a la tensión del momento.