Lesbos, 10 años después del cadáver del pequeño Aylán: 25.000 muertos en el Mediterráneo por buscar una vida mejor

Diez años hace desde la imagen del cadáver del pequeño Aylán en una playa turca. Diez desde que esa secuencia que dio la vuelta al mundo, que simbolizó el horror que viven miles y miles de refugiados a lo largo y ancho del mundo. Desde entones, hasta Lesbos llegaron más de medio millón de migrantes huyendo de la guerra. Una década después, se siguen notando las consecuencias.

Porque ahí estaba el menor. Abandonado en la costa de Turquía, punto de partida hacia la esperanza. Ahí estaba para despertar conciencias. Para que personas en ese momento anónimas se implicaran en la colosal tarea de salvar tantas vidas como se pudiera.

"Lo que más me dolió no fue la indignación, sino la indiferencia. Me dedico a salvar vidas desde hace décadas, y si ves morir a alguien y puedes hacer algo tienes que actuar" dice Óscar Camps, fundador de ProActiva Open Arms.

Y es que ese naufragio hizo que muchos abrieran los ojos: "Mujeres, niños, ancianos... Familias enteras huyendo de guerras y tratados como una amenaza. Todo a plena luz del día, con Europa mirando hacia otro lado".

Porque en apenas 10 meses, el Egeo se tragó la vida de 435 personas. Muchos eran niños, con las playas llenándose de chalecos salvavidas que se convirtieron en otro símbolo de la tragedia de Lesbos, al tiempo que se convertía en la isla de la solidaridad.

Fuero medio millón de refugiados los que pasaron por Lesbos en 2015. El Gobierno griego, desbordado. Las instituciones europeas, también. "Vimos devoluciones en caliente, algunas violentas. Las condiciones en los centros de internamiento eran inhumanas y degradantes", dice Ana Gómez, responsable de medios de Amnistía Internacional.

En los últimos 10 años, son 25.000 las personas que han muerto en el Mediterráneo por buscar una vida mejor. "Criminalizamos a los que salvan vidas, y seguimos construyendo muros y no puentes", dice Camps.

En 2024 la Unión Europea aprobó un pacto de inmigración y asilo. Normas comunes para los 27 que no entrarán en vigor hasta el próximo año.