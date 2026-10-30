León XIV vota por correo en EEUU y se convierte en el primer papa en confirmar que participa en unas elecciones

El papa León XIV saluda a los fieles desde un balcón de la Abadía de Nuestra Señora de Montserrat

Los detalles La participación del pontífice en los comicios de medio mandato, que se celebrarán el 3 de noviembre, se produce en un año en el que ha evidenciado sus diferencias con Trump en temas como las políticas migratorias o la guerra de Irán.

El papa León XIV ha votado por correo para las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, que se celebrarán el 3 de noviembre, según confirmó la oficina de prensa del Vaticano. El pontífice, nacido en Chicago, siempre ha ejercido su derecho al voto como ciudadano estadounidense cuando ha tenido la oportunidad. Es la primera vez que se confirma que un papa vota en unas elecciones, destacó EFE. Robert Francis Prevost, nombre civil del papa, está inscrito en el censo electoral de Illinois. El voto del papa se produce en un contexto de diferencias con el presidente Donald Trump, especialmente en temas como políticas migratorias y la guerra de Irán.

El papa León XIV ha votado por correo para los comicios de mitad de mandato en Estados Unidos que se celebrarán el próximo 3 de noviembre, según ha confirmado este viernes la oficina de prensa del Vaticano.

León XIV ha ejercido su derecho al voto como ciudadano de Estados Unidos "siempre que ha tenido la oportunidad", ha explicado el Vaticano y, por ello, se ha confirmado que, "en consonancia con esta práctica consolidada de participación ciudadana, el papa envió su voto por correo a Chicago".

"El Santo Padre expresa su convicción respecto al derecho y el deber de los ciudadanos de participar en los procesos democráticos", ha añadido el comunicado. Se trata de la primera vez que se conoce y confirma que un pontífice ejerce el derecho al voto en unas elecciones, según ha resaltado EFE.

Robert Francis Prevost figura en la lista de personas que solicitaron votar por correo en las próximas elecciones, según reconoció la jefa de gabinete de la oficina del secretario del condado de Will, Kim Fladhammer en el diario 'Chicago Sun-Times'.

De acuerdo con este medio, el pontífice, nacido en Chicago, realizó la solicitud desde el Vaticano el pasado 3 de octubre, justo un mes antes de las elecciones. Prevost está inscrito en el censo electoral de Illinois, pues tiene registrado su domicilio en New Lenox, el domicilio de su hermano.

Además, se conoció que Prevost votó en las elecciones generales de 2012, 2014, 2018 y 2024, así como en las primarias republicanas de 2012, 2014 y 2016, y en las primarias demócratas de 2008 y 2010.

El voto del papa se produce en un año en el que han evidenciado sus diferencias con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, respecto a temas como las políticas migratorias o la guerra de Irán.

El papa estadounidense ha criticado abiertamente la ofensiva militar iniciada por EEUU e Israel contra la república islámica el pasado 28 de febrero y aseguró que nadie puede impedirle seguir criticando la guerra. Por su parte, Trump ha llegado a decir que León XIV pone "en peligro a muchos católicos y a muchas personas" porque, si de él dependiera, "estaría bien que Irán tenga un arma nuclear".

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