La vacuna Pfizer-Biontech, que ya se está administrando en Reino Unido y se espera que llegue a España en enero, aun tiene muchas incógnitas por resolver, pero también muchas certezas.

Sabemos que otorga inmunidad 28 días después de la inoculación de la primera dosis y siempre que se haya aplicado segunda dosis a los 21 días. Por eso, tardaremos semanas en saber su efectividad, ya que casi estamos asistiendo al desarrollo de una vacuna en tiempo real.

También son conocidos algunos de sus efectos secundarios habituales. Quienes se la inoculan suelen sentir con frecuencia fatiga, dolor de cabeza, inflamaciones o síntomas similares a los de la gripe.

Según ha explicado Joan Pons, enfermero, "la primera dosis estimula el sistema inmunitario, producimos el ejercito". 21 días después vendría la segunda dosis, que es la que otorga energía al sistema inmunitario, y una semana más tarde estaríamos inmunizados. En total, 28 días después de recibir la primera dosis.

Sin embargo, la de Pfizer es una vacuna que se limita a prevenir los síntomas. Es decir, "evita que la persona vacunada pueda enfermar", como ha explicado el epidemiólogo Amós García Rojas, pero no evita que la persona pueda infectarse.

¿Es peligrosa en personas con alergia severa?

Dos de las primeras 5.000 personas que se inocularon la vacuna en Reino Unido presentaron una reacción alérgica grave después de recibir la vacuna, pero los expertos aclaran que son únicamente personas con alergias severas.

"Son dos personas súper sensibilizadas y que salen de casa habitualmente con medicamentos por si sufren una reacción", explicó entonces Carmen Cámara, secretaria de la Sociedad Española de Inmunología, en una entrevista en Más Vale Tarde.

Por lo tanto, cabe concretar que solo en caso de que tengamos alergia a uno de los componentes de la vacuna o alergias muy severas no debemos inoculárnosla.

Por eso es importante abrir las puertas a un monitoreo estrecho. Algo que se hace con todos los medicamentos, según el exdirectivo de la OMS Daniel López Acuña: "Hay que hacer farmacovigilancia para ver cuáles son los efectos colaterales aplicadas las dosis".

¿Durante cuánto tiempo será efectiva?

Según la Organización Mundial de la Salud, se espera que sea eficaz durante al menos seis meses. Y mientras tanto, para lograr una inmunidad global hará falta vacunar al 70% de la población.

Por lo que las mascarillas seguirán siendo la norma. "Mucha gente piensa que una vez que se vacunen ya no tendrán que usar mascarillas. Va a ser realmente crítico para ellos saber si tienen que seguir usando mascarilla, porque podrían seguir siendo contagiosos", advirtió Michal Tal, inmunóloga de la Universidad de Stanford, en declaraciones recogidas por 'The New York Times'.