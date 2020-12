Moderna y Pfizer anunciaron que sus vacunas contra el coronavirus son eficaces para prevenir casos graves de COVID-19 tras el contagio, pero aún se desconoce si conseguirán frenar la propagación del virus.

Lo cierto es que los ensayos clínicos de ambas vacunas solo dejaron muestra de cuántas personas vacunadas enfermaron debido al coronavirus, pero no hay registro sobre el número de personas con vacuna que se infectaran sin mostrar síntomas y que pudieran transmitir el virus a otros individuos.

Esta incógnita es clave: la llamada "nueva normalidad" podría permanecer con la llegada de la vacuna si realmente ésta no impide el contagio y solo evita la enfermedad. De hecho, la mascarilla como prevención no desaparecería de nuestras vidas.

"Mucha gente piensa que una vez que se vacunen ya no tendrán que usar mascarillas. Va a ser realmente crítico para ellos saber si tienen que seguir usando mascarilla, porque podrían seguir siendo contagiosos", ha advertido Michal Tal, inmunóloga de la Universidad de Stanford, en declaraciones recogidas por 'The New York Times'.

Es la misma tesis que explicó el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EEUU en declaraciones a la CNN. El prestigioso doctor señaló que "es posible" que algunas personas vacunadas puedan propagar el virus y que la tasa de mortalidad no caerá de inmediato con la llegada de la vacunación masiva.

Preguntado por esta cuestión, Fauci señaló que "la respuesta" a esta incógnita "se sabrá a medida que sigamos revisando a la gente por un periodo de tiempo mayor": "En última instancia, descubriremos si previene una enfermedad clínicamente reconocible, pero si todavía hay algún virus en la faringe nasal de una persona, eso es concebible, tal vez probable, no lo sabemos".

"Podría ser que incluso si tienes virus en tu faringe nasal, el refuerzo del sistema inmunológico que obtienes de la vacuna podría hacer que el nivel de virus sea tan bajo que aunque puede estar infectado, podría ser mucho más difícil que transmitas esa infección a otra persona", puntualizó.

Mientras esta incógnita siga sin resolverse será importante seguir usando la mascarilla como medida de prevención de contagios, tal y como apuntan estos expertos.