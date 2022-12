Luis tiene 22 años y, como muchos guatemaltecos, quiso salir del país en busca de un futuro mejor en Estados Unidos. Sin embargo, sus "sueños se perdieron" tras sufrir un accidente a bordo de 'La Bestia', el tren de mercancías que atraviesa México.

"Iba en la plataforma en la que se enganchan los vagones y me empecé a marear, en ese momento me caí del tren. Cuando desperté estaba al lado de las vías y empecé a sentir que salía mucha sangre y ya no tenía mi pie derecho, el tren estaba pasando sobre él", así es el relato que nos deja en esta entrevista con Gonzo.

Relato del drama migratorio en Guatemala: "Les dicen que serán violados y asesinados; aún así se arriesgan a ir a EEUU"

Jorge Luis es profesor en Guatemala y nos cuenta cómo es la vida de unos alumnos que "prefieren emigrar a Estados Unidos porque viven en una zona muy pobre". En este vídeo de 'Detrás del muro' puedes ver la explicación completa.

El viaje de José a bordo del tren de 'La Bestia': "Me pusieron una pistola en la cabeza y un machete en el cuello"

Este joven de Guatemala tiene 17 años y su sueño era viajar a Estados Unidos para "buscarse la vida" y "un buen futuro". Pero el hambre, el frío y los atracos han hecho que quiera volver a casa. Esta es su historia.

Radiografía de 'Los Coyotes': protegen de violaciones y asesinatos hasta EEUU a cambio de miles de euros

'Los Coyotes' pueden llegar a cobrar unos 5.000 euros por trasladar a un menor hasta México. Pero ni siquiera su presencia puede evitar que los migrantes sufran violaciones o secuestros. Gonzo se entrevista con uno de estos traficantes para comprobar cómo trabajan.