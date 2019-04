La Policía turca encuentra evidencias de la identidad del presunto terrorista del atentado en Estambul

Finalizada la inspección del local, las fuerzas de seguridad turcas aseguran tener indicios de la identidad del terrorista tras localizar el arma con la que disparó. "El atacante la abandonó en la escena del crimen y huyó aprovechando la confusión del momento. Nuestras fuerzas policiales están trabajando meticulosamente y consideran todas las hipótesis", afirma el primer ministro de Turquía.

Según CNN Turk, la Policía habría detenido al taxista que presuntamente trasladó al sospechoso al local y el primer ministro turco desmiente algunas de las informaciones publicadas: "He oído que el terrorista supuestamente iba vestido de Papá Noel cuando entró en el local y empezó a disparar, pero no, no es cierto".



La exclusiva discoteca 'Reina' era el lugar de encuentro de las élites turcas. Casi 20 horas después del atentado, nadie se ha atribuido aún la autoría pero el presidente Erdogan relaciona el ataque con la intervención de su país en Siria e Irak. Varios expertos en seguridad internacional no descartan que se trate de un ataque yihadista.

La versión oficial del ejecutivo apunta a un solo autor, sin embargo, algunos testigos hablan de varios tiradores y el férreo apagón informativo del Gobierno turco a los medios, impide contrastar la información.