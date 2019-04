La dura respuesta de Theresa May al atentado de Londres: "No cederemos ante el terrorismo"

La primera ministra británica, Theresa May, ha desvelado que el autor del atentado de Londres nació en Reino Unido y que fue investigado en el pasado por el MI5.

May ha aclarado que se dará a conocer su identidad "cuando las consideraciones operativas lo permitan" y ha explicado que hace unos años el MI5 le investigó por extremismo violento.

"No tenemos miedo. Nuestra resolución nunca cederá ante el terrorismo", ha asegurado May en una declaración ante la Cámara de los Comunes.

"Ayer un acto de terrorismo intentó silenciar nuestra democracia pero hoy nos reunimos con normalidad", ha sostenido.

"Nos reunimos aquí en el más antiguo de todos los parlamentos porque sabemos que la democracia y los valores que conllevan también prevalecerán", ha insistido la política conservadora, denunciando que "este fue un ataque contra las personas libres en todas partes".

May ha adelantado que se reforzarán las medidas de seguridad en el país "como medida de precaución" pero no se elevará la alerta terrorista, que se mantiene en el segundo nivel más alto, ya que por el momento no hay información de Inteligencia que invite a pensar en otro posible atentado.

La 'premier' ha defendido que "la mejor respuesta" ante el terrorismo es que los ciudadanos continúen con sus vidas con normalidad.

"Es una respuesta que niega a nuestros enemigos su victoria, que rechaza dejarles ganar, que demuestra que nunca cederemos", ha añadido.