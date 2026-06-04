Kuwait difunde un vídeo del "brutal ataque con drones iraníes" contra su aeropuerto internacional que dejó un muerto

Los detalles La Aviación Civil kuwaití ha publicado, por primera vez de manera oficial, las imágenes de un ataque. En ellas, se ve cómo el aparato impacta con el edificio más grande del aeródromo provocando una gran explosión.

Kuwait ha publicado un vídeo que muestra el impacto de un dron iraní en el aeropuerto internacional, causando un muerto y más de 60 heridos. Las imágenes, difundidas por la Aviación Civil de Kuwait, revelan el momento en que el dron golpea la Terminal T1, generando una explosión y una columna de humo. La detonación provocó escombros y denso humo en el interior, mientras las personas buscaban refugio. Kuwait acusó a Irán de lanzar misiles y drones, siendo la primera vez que se publican oficialmente pérdidas por un ataque iraní desde la guerra del Golfo. Las restricciones a la difusión de imágenes persisten por razones de seguridad.

Kuwait ha difundido un vídeo en el que muestra los primeros momentos del impacto de un dron atribuido a Irán en la sala principal de su aeropuerto internacional. En el ataque, escasas semanas después de la reapertura del aeródromo, hubo un muerto y más de 60 heridos.

En el vídeo, difundido en X por la cuenta de Aviación Civil de Kuwait, se pueden ver "los primeros instantes del brutal ataque con drones iraníes contra la Terminal T1 del Aeropuerto Internacional de Kuwait del 3 de junio, que provocó la pérdida de vidas, heridos graves e importantes daños materiales".

En la grabación se puede ver cómo un dron impacta de forma directa contra el edificio más grande del aeropuerto, provocando en apenas segundos una explosión que genera una gran bola de fuego seguida de una columna de humo negro que asciende rápidamente del lugar atacado".

A continuación, hay imágenes de gente paseando en el interior de la sala a la par que se produce la explosión y el lugar se llena de polvo, humo y partículas en suspensión.

La fuerte detonación generó una onda de choque suficiente para provocar escombros y denso humo en el interior de la sala. Mientras algunas personas corren o buscan refugio, otras quedan parcialmente ocultas por la nube de polvo que cubre todo el interior del edificio.

Kuwait acusó a Irán de atacar su territorio con una treintena de misiles y de drones, que provocaron la muerte de una persona de nacionalidad india y dejó 63 heridos.

Se trata de la primera vez que las autoridades de Kuwait publican de forma oficial que muestra pérdidas por un ataque de Irán en una instalación estatal desde el inicio de la guerra en el Golfo a finales de febrero.

Tanto Kuwait como sus vecinos árabes también atacados por Irán prohíben que sus habitantes difundan imágenes de los lugares atacados por "razones de seguridad", y centenares de personas han sido detenidas en esos países bajo acusaciones similares o por simpatizar con Irán.

Kuwait era hasta ese día el único país del golfo Pérsico que no había restablecido total o parcialmente las operaciones de tráfico aéreo civil.

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