El padre de Khadra robó sus sueños y le obligó a casarse al acabar Primaria: "Quería ser médico pero ahora tengo que cuidar a mi hijo"

Miles de mujeres han marchado contra la nueva propuesta del partido de Edogan, quieren evitar que el abuso de menores sea delito si se produce dentro del matrimonio. Si la Ley sale adelante podrían aumentar los matrimonios forzoso de menores en Turquía. Una realidad que ha empeorado con la crisis de refugiados. Algunas familias sirias optan por casar a sus hijas con hombres turcos para garantizar su futuro.

Lo mismo le pasó a Sahar cuando ella y su familia huyeron al Líbano. "Mi padre estaba preocupado por mi. No le convencía mucho, pero decidió que me casase a los 14 para que no tuviera que preocuparme y que mi marido pudiera protegerme" asegura Sahar. Dice ser feliz con su nueva familia. Sólo lamenta no haber podido seguir estudiando.

"En primer lugar que esa niña entra en un periodo sin retorno, no volverán a la educación, no tendrán ninguna oportunidad y será muy difícil que salgan de ese círculo", comenta David del Campo, Director cooperación Internacional 'Save The Children'.

Lo mismo le ocurre a a Khadra. Cuando acabó primaria su padre le obligó a casarse. "Quería ir a la Universidad para ser médico. Ahora no puedo estudiar porque tengo que cuidar de mi hijo", comenta Khadra.No aceptó el destino que quisieron imponerle y acabó dejando a su marido. Pero arrastrará para siempre las secuelas de un parto que casi le cuesta la vida.

"Es muy importante la legislación, que se cumplan los derechos del niño. Pero también es muy importante concienciar en las comunidades y concienciar a las propias niñas y mujeres de que tienen derechos", añade Lara Martinez, de Plan Internacional. Son unas niñas pero su experiencia las ha convertido en luchadoras. Y a veces consiguen evitar que otras pasen por lo mismo que ellas.

Este grupo de Bangaldesh pasa a la acción directa a con las familias. Cuando se enteran de que algún planea casar a una menor,intervienen para intentar disuadirles. "Si los padres no nos escuchan, se lo decimos a los adultos de la comunidad para que les convenzan", añade Shompti, Activista contra el matrimonio infantil.

A Manufa le salvaron de convertirse en una niña esposa. Ahora siguen trabajando para declarar toda su zona libre de matrimonio infantil.