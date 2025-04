La Justicia de EEUU rechaza la petición del fiscal y los hermanos Menéndez podrían tener una nueva sentencia

Los hermanos Eric y Lyle Menéndez todavía tienen esperanzas de salir de prisión. Todo después de que un juez en California ha denegado este viernes la petición del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, de retirar la moción para que los reciban una nueva sentencia tras su condena a cadena perpetua por matar a sus padres, José y Kitty Menéndez, en 1989.

El actual fiscal, Nathan Hochman, había pedido al juez retirar la moción propuesta por su antecesor, George Gascón, para que haya una nueva sentencia para los Menéndez por considerar que los hermanos no están rehabilitados. Una moción que se mantiene después de que el juez en cuestión, Michael Jesic del Tribunal del condado de Los Ángeles, decidiera mantenerla después de una ardua jornada en la que durante casi seis horas escuchó los argumentos de la Fiscalía y la defensa de los dos hermanos.

La defensa de los Menéndez ha argumentado en la vista celebrada este viernes que la propia petición de Hochman obedece a una motivación política. "Hoy la justicia ganó sobre la política", ha celebrado el abogado de los hermanos, Mark Geragos. "Este es probablemente el día más importante desde que (los hermanos) están bajo custodia", ha añadido..

Los familiares de los hermanos salieron de la sala conformes con la decisión del juez y se mostraron ilusionados por las audiencias programadas para el 17 y 18 de abril, en donde se evaluarán las posibilidades de tener una nueva sentencia. "Tenemos mucha fe en el sistema. Tenemos mucha fe en que la justicia prevalecerá", ha afirmado Anamaria Baralt, una prima de los hermanos quien también calificó de mentira las afirmaciones de la fiscalía con respecto a que Eric y Lyle no están arrepentidos por lo que hicieron.

Por su parte, la Fiscalía ha mantenido que los hermanos no están rehabilitados y que no se debe retirar la condena a cadena perpetua a Eric y Lyle. "Estos asesinatos fueron calculados, premeditados y a sangre fría. Nuestra postura es clara: hasta que los hermanos Menéndez finalmente aclaren todas sus mentiras en defensa propia, sobornos e intentos de soborno para cometer perjurio, no estarán rehabilitados y representan un riesgo irracional para la seguridad pública", expresó la Fiscalía del condado de Los Ángeles en un comunicado publicado tras el fallo.

Los hermanos Menéndez, quienes actualmente cumplen cadena perpetua en una cárcel de San Diego, volverán a comparecer la próxima semana aunque aun es incierto si lo harán de forma presencial o virtual. A su vez, el 13 de junio tiene programadas audiencias independientes ante las juntas de libertad condicional del estado. Los informes de estas audiencias serán enviados al gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, para ayudarle a decidir si los dos deben recibir clemencia, otra de las posibles vías de libertad que persiguen los condenados.