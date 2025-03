Un juez impide el cierre de la emisora Voice of America y el despido de 1.300 periodistas a Trump

El juez J.Paul Oetken ha emitido una orden temporal a favor de los periodistas de Voice of America (VOA) que evitará, por ahora, que la Administración Trump cierre las emisoras internacionales de la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales (USAGM) financiadas por el Gobierno; así como el despido de 1.300 empleados. Todos ellos fueron suspendidos de empleo de forma abrupta a principios del mes de marzo.

El juez J.Paul Oetken ha determinado este jueves que el poder Ejecutivo estaba usurpando el poder del Congreso, protegiendo así a VOA como agencia autorizada por el legislativo; y ha declarado que Donald Trump no puede cancelar de forma unilateral la Voz de América, ni los programas de radio que fueron aprobados y financiados por el Congreso. Asimismo, ha informado que revocar estos fondos requerirá, una vez más, la aprobación del Congreso.

Aunque, por el momento, no se van a reanudar las retransmisiones, con esta orden se ha dejado claro que los empleados no podrán ser despedidos hasta que no se lleven a cabo nuevos procedimientos judiciales, que determinen que el cierre del medio no es un "caprichoso y arbitrario" y hasta que se confirme que no viola la ley federal.

El abogado de los demandantes, Andrew G.Celli Jr., ha celebrado el fallo como una victoria para la libertad de prensa y la Primera Enmienda, a la vez que ha criticado las acciones del Gobierno, según ha recogido la cadena estadounidense CNN.

"Esta es una victoria decisiva para la libertad de prensa y la Primera Enmienda, y una dura reprimenda a una administración que ha mostrado un total desprecio por los principios que definen nuestra democracia", ha expresado.

El pasado 14 de marzo, Trump emitió una orden ejecutiva que desembocó en la suspensión de más de 1.300 empleados solo en Voice of America y en la rescisión de contratos en los medios de Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) y Radio Free Asia (RFA).

USAGM, agencia independiente del Gobierno estadounidense responsable de la difusión internacional de noticias e información, supervisa varios medios de comunicación financiados por el Estado, como Voice of America (VOA) o Radio Free Europe/Radio Liberty.

Esta decisión llega tras el nombramiento de Brent Bozell, crítico de los medios de comunicación, como director de la mencionada agencia tras la toma de posesión de Trump.