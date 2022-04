Abusó sexualmente de una mujer y se jactó de ello en Tik Tok. Después borró el vídeo. El escándalo ha conmocionado a Perú. Él es Sebastián Palacín, hijo de un miembro del gobierno de Perú. La fiscalía ha abierto una investigación. Él dice ahora que todo fue mentira, que se trataba de un experimento social.

Bajo el título Rey del trío marino, orgulloso, Sebastián cuenta en tiktok cómo él y su amigo habrían abusado de una chica que estaba borracha en una casa. Y lo hizo pronunciando las siguientes frases:

-"Mi amigo de la nada viene y la pone contra la cama poom boca abajo. Y en eso, pa, bragueta abajo".

-"Mi amigo me dijo ven, ven, ven. Me he puesto (encima de ella) y he empezado a darle".

En la habitación con ellos, había otra chica más que se quedó dormida. Mientras la otra joven de la que supuestamente abusaron aprovechando que iba ebria, llega un momento en el que se da cuenta de lo que está pasando, y él lo confiesa en el vídeo: "La chica en un momento se gira y me dice: ¡ oye!".

Minutos después, la publicación se hace viral y lo retira de su perfil. Se da cuenta que acaba de confesar un delito. Pide perdón y asegura que todo ha sido parte de un experimento: "Lamento se hayan sentido ofendidos y tengo que decirles que todo lo publicado no ha sido real y todo ha sido parte de mi imaginación como parte de un experimento social".

Los hechos ocurrieron el pasado fin de semana en Lima. Como hemos señalado anteriormente, el joven es Sebastián Palacín, hijo de un miembro del gobierno de Perú. Su padre ha manifestado su profundo rechazo por la actitud de su hijo hacia las mujeres que dice, deberá asumir las consecuencias. "Hay una víctima que no ha dado su consentimiento porque estaba en estado de ebriedad. Acá hay un delito", ha expresado.

El Ministerio de la mujer del país se ha solidarizado con las víctimas y ha repudiado los hechos. Gracias a este organismo la fiscalía ha abierto una investigación contra él por un presunto delito de violencia sexual. Podría enfrentarse a 3 años de cárcel