Este viernes, el Alto Representante de la Unión Europea en Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha comparado a Vladimir Putin con Adolf Hitler tras la invasión rusa en Ucrania. "Lo que está haciendo Putin es lo mismo que hizo Hitler cuando invadió las partes de Checoslovaquia argumentando que tenía que salvar a los alemanes que estaban alli", comenta en Antena 3.

Borrell critica que Putin haya "engañado" a todos cuando negaba que iba a invadir Ucrania. "Está llevando una guerra de ocupación total a un país democrático e independiente, volviendo a algo que pensábamos que no veríamos más: el uso de la guerra entre un país poderoso y un vecino débil", critica el Alto Representante.

En una entrevista en France 24, Borrell no ha descartado que se excluya a Rusia del sistema de pagos Swift. "Todo está sobre la mesa, nada ha sido rechazado totalmente, pero estamos en una estrategia gradual. Ayer no hubo suficiente consenso para tomar esa medida, pero eso no quiere decir que no vayamos a tomarla más tarde", defiende.

Varios gobiernos han pedido que Moscú sea excluido de Swift, principal red internacional de coordinación bancaria, para golpear el comercio ruso y dificultar sus negocios, pero países como Alemania, Italia y Francia no han querido de momento dar ese paso, como tampoco ha hecho Estados Unidos.