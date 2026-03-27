Israel desoye las críticas internas sobre un ejército colapsado y amplía sus objetivos con más ataques sobre Líbano e Irán

Los detalles El jefe del Estado Mayor israelí advierte que faltan 15.000 soldados de un ejército cada vez más agotado.

La situación en Israel se agrava con múltiples frentes abiertos en Líbano, Irán, Siria, Gaza y Cisjordania. El jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, ha advertido del riesgo de colapso de las fuerzas armadas debido a la falta de 15.000 soldados. Ha instado al gobierno de Netanyahu a aprobar leyes para incorporar a los ultraortodoxos y regular el servicio de reservistas. Los ataques contra Israel se han intensificado, con misiles impactando en el norte y centro del país. En respuesta, Israel ha bombardeado ciudades iraníes, provocando muertos y acusaciones de genocidio por parte de Irán. La situación también afecta a países vecinos, que han interceptado misiles iraníes, mientras el bloqueo en Ormuz persiste.

La situación interna de Israel comienza a agrietarse. Con tantos frentes abiertos en Líbano, Irán, sur de Siria, Gaza y Cisjordania, el jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, ha advertido de que sus recursos y tropas están en riesgo de colapso.

Zamir ha declarado que actualmente faltan 15.000 soldados, de los cuales entre 7.000 y 8.000 son combatientes. Por eso, ha pedido al gobierno de Benjamin Netanyahu que tome medidas para paliar la situación.

Concretamente, ha solicitado que se aprueben tres leyes para que regulen la incorporación de los ultraortodoxos, que hasta ahora están exentos de acudir al ejército, que se regule el servicio de los reservistas y que se extienda el servicio militar obligatorio.

Con un ejército cada vez más diezmado y agotado, los ataques contra Israel se han intensificado. El norte y centro del país han sido objetivo de misiles procedentes tanto de Irán como de Hizbulá, provocando al menos un muerto en la ciudad de Nahariya. Israel "está comprometiendo seriamente su seguridad para el futuro", ha opinado el profesor de Relaciones Internacionales, Pedro Rodríguez, en Al Rojo Vivo.

Por el momento, el gobierno israelí no se ha pronunciado sobre los problemas en sus fuerzas armadas y mantiene los intensos ataques contra distintos objetivos, principalmente en Irán y Líbano, donde el ejército desarrolla también una ofensiva terrestre.

Ataques a barrios residenciales

En las últimas 24 horas, el ejército israelí ha lanzado una andanada de bombardeos sobre barrios residenciales de ciudades iraníes como Urmia, Qom y Teheránque han dejado al menos seis muertos. Allí, decenas de familias desesperadas han intentado rescatar a sus familiares de los escombros.

Mapa de los últimos ataques israelíes sobre barrios residenciales de Irán

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, ha acusado ante la ONU a Estados Unidos e Israel de estar cometiendo un genocidio, y ha asegurado que calificar sus acciones "como crímenes de lesa humanidad, es poco".

También ha asegurado haber atacado la principal planta de producción de misiles de Irán. En este sentido, la República Islámica ha denunciado este viernes ataques contra las dos principales siderúrgicas del paísy contra una planta de producción de concentrado de uranio cerca de la ciudad de Yazd, en el centro del país.

Según la agencia de noticias 'Fars', que cita a la Organización de Energía Atómica de Irán, "las evaluaciones iniciales indican que el incidente no ha provocado ninguna fuga de material radiactivo".

Lejos de disminuir la ofensiva, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha insistido en que "pagarán un precio muy alto, cada vez mayor".

Ofensiva terrestre en Líbano

En Líbano, las tropas de Netanyahu han vuelto a provocar por la mañana el desplazamiento forzoso de los habitantes de las aldeas del sur de ese país. Por su parte, el gobierno libanés ha habilitado 700 refugios para el más de millón de personas desplazadas en casi un mes de invasión.

Por la tarde, las FDI han anunciado una nueva oleada de ataques en Beirut contra la infraestructura "terrorista" de Hizbulá.

Más allá de Israel, sus países vecinos también están sufriendo la respuesta de Irán a los ataques. Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Baréin, Qatar y Arabia Saudí han interceptado misiles iraníes durante esta mañana. Mientras, el bloqueo se mantiene sobre Ormuz, donde tres buques han tenido que dar la vuelta esta mañana tras las últimas amenazas de la Guardia Revolucionaria.

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