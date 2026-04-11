Irlanda clama contra la subida del combustible: manifestantes bloquean la única refinería de petróleo del país

La policía irlandesa interviene para romper el bloqueo de la refinería de petróleo de Whitegate por parte de manifestantes.

Los detalles Los participantes de esta protesta, indignados por un aumento de más del 20% en los precios del diésel desde el estallido de la guerra en Irán, han utilizado tractores y camiones para bloquear Whitegate, dos puertos, una terminal de combustible y varias carreteras en Dublín.

Irlanda enfrenta una crisis de combustible con casi 700 de sus 1.840 estaciones de servicio sin suministro y otras 1.000 restringiendo ventas debido a bloqueos masivos. Estos bloqueos, en respuesta al aumento de precios tras la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz, han llevado a protestas en las calles. La Policía irlandesa ha intervenido para desalojar manifestantes que bloqueaban la única refinería del país. El ministro de Finanzas advirtió sobre un "momento económico muy peligroso", mientras el primer ministro alertó sobre posibles rechazos de suministros de petróleo. Las protestas han utilizado tractores y camiones para bloquear infraestructuras clave, afectando servicios de emergencia. La Policía ha detenido a un manifestante y ha desplegado equipos para mover vehículos grandes.

Irlanda no puede más y no es para menos. Casi 700 de las 1.840 estaciones de servicio que existen en este país están ahora sin combustible. Otras 1.000 están limitando las ventas mientras continúa un bloqueo masivo de instalaciones de almacenamiento y autopistas debido a los enormes costos tras el inicio de la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz.

Las consecuencias del conflicto en Oriente Medio están afectado a los bolsillos de países de todo el mundo, entre ellos Irlanda, motivo por el que sus ciudadanos han decidido salir a las calles este sábado para protestar.

Durante la jornada, la Policía irlandesa ha tomado medidas para desalojar a los manifestantes que bloqueaban la única refinería de petróleo del país, Whitegate, después de que el ministro de Finanzas, Simon Harris, dijera que las protestas por el aumento vertiginoso de los precios del combustible habían creado un "momento económico muy peligroso" para este territorio.

Además, el primer ministro Micheál Martin afirmó este viernes que el país corría el riesgo de verse obligado a rechazar los suministros de petróleo.

Por su parte, los participantes, indignados por un aumento de más del 20% en los precios del diésel desde el estallido de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, han utilizado tractores y camiones para bloquear la refinería de Whitegate, dos puertos, una terminal de combustible y varias carreteras en la capital, Dublín.

Asimismo, cientos de gasolineras se han quedado sin combustible, poniendo en peligro a algunos servicios de Emergencia, según ha declarado el Gobierno.

De su lado, según mostraron las imágenes de la cadena estatal RTE, la Policía, que ha difundido un vídeo en sus redes sociales de estos hechos, ha detenido al menos a un manifestante, y ha desplegado equipos diseñados para mover vehículos grandes en la refinería afectada.

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